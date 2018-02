Das junge Mukin Shori Groß Gerungs Wettkampfteam reiste mit René und Maike Puhr zu den 2. Hamburg Open nach Deutschland. Mit 83 Vereinen, neun Nationen und über 700 Nennungen war es ein internationales Turnier auf hohem Niveau.

Puhr: "Jeder Wettkampf ist von Bedeutung"

Diese Chance wurde genutzt, um wertvolle Wettkampf-Erfahrung zu sammeln. „Jeder Wettkampf ist von Bedeutung. Egal, ob man auf dem Stockerl steht oder nicht“, betont René Puhr. „Es ist wichtig, sich ständig weiter zu entwickeln und aus diesen Erfahrungen kann man am besten lernen.“

Sich der schweren Aufgabe bewusst, traten Nicole Buder, Lisa Puhr, Yvonne Kaufmann, Emma Friedl, Fabio Puhr, sowie Bernd und Leonhard Einsiedl in der Hafenstadt an den Start.

Yvonne Kaufmann stellte in der Kategorie Kata U10 am Vormittag ihre bereits gesammelte Wettkampf-Erfahrung unter Beweis. Die Achtjährige holte sich nach drei Runden den Poolsieg, musste sich aber im Finale knapp geschlagen geben und wurde Zweite. Im ersten Antreten in der U12 holte sich Fabio Puhr souverän den dritten Platz.

Die Kumitebewerbe am Nachmittag waren sehr stark besetzt und eine besondere Herausforderung. Leonhard Einsiedl kämpfte sich eindrucksvoll Runde um Runde weiter, musste sich aber nach der vierten Begegnung geschlagen geben.

Fabio Puhr schaffte es dank seines hervorragenden Stils bis ins Semifinale. Nach einem 0:0 und anschließender Kampfrichter-Entscheidung unterlag er seinem Gegner. Ein denkbar knappes Ergebnis, hauchdünn an der Bronzemedaille vorbei.

Direkt beim Hamburger Hafen posierten die Groß Gerungser Karateka vor dem berühmten Hotel Hafen Hamburg. | privat

Lisa Puhr gewann die ersten zwei Runden mit Zu-Null-Siegen, musste sich dann im Halbfinale aber einer starken Dänin 2:3 geschlagen geben.

Die übrigen Gerungser Karateka holten einzelne Kampfsiege. „Alle Wettkämpfer haben tolle Leistungen gezeigt auf die man sehr stolz sein kann“, fasst René Puhr zusammen.

Zum Abschluss der Hamburg-Reise absolvierte das Mukin Shori Team noch einige Trainings, zu denen sie von verschiedenen Hamburger Karatevereinen eingeladen worden waren. So trainierten sie auch mit Samad Azadi (Europameister und Vizeweltmeister; 6. Dan) an der Karate Academy und gewannen noch neue Inspiration für den nächsten Wettkampf.