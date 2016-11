Der Höhenflug der Waldviertler geht ungebremst weiter. Bei den bislang sieglosen Mozartstädtern setzte URW-Coach Petr Calabek auf Rotation, stellte erstmals Zuspieler Maciej Madej, Mittelblocker Hafsteinn Valdimarsson und Libero Nico Layr in die Grundsechs. „Die Experimente sind gelungen. Beide haben ihre Aufgaben gut gelöst und gezeigt, dass sie jederzeit einspringen können“, erklärte Werner Hahn, der Sportliche Leiter der Union Waldviertel.

Madej bekam die Aufgabe, den nicht vollfitten Matiss Gabdullins zu schonen. So erwies sich Rudinei mit 16 Punkten (Angriffsquote: 77%) als erfolgreichster Waldviertler am Netz, gefolgt von Gabdullins (13) und Mateusz Jozwik (10), dem konstant starken Annahme/Außenspieler. Im Endeffekt schafften die Nordmänner drei souveräne Satzgewinne, holten in Summe 75:55 Punkte.

Calabek: „Wir haben einen guten Kader“

„Insgesamt haben wir, trotz der Umstellungen, eine solide und kompakte Gesamtleistung abgeliefert“, bilanzierte Werner Hahn. Die wichtigste Erkenntnis für Petr Calabek: „Das Spiel hat mir gezeigt, dass wir einen guten, ausgeglichenen Kader haben.“

WALDVIERTEL - SUPERVOLLEY OÖ, Samstag, 19 Uhr. Die Oberösterreicher betrachtet URW-Manager Werner Hahn als weiteren wichtigen Gradmesser für die Spielstärke seines neuformierten Teams. „Ich glaube, die sind noch etwas stärker geworden als in der vorigen Saison. Somit dürfen sich die Zuschauer wieder auf ein spannendes Match freuen.“ Petr Calabek sieht es ähnlich: „Die Ennser haben sich sehr gut entwickelt, bringen stabile, konstante Leistungen und haben in unsere Halle nichts zu verlieren, können daher ohne Druck spielen.“