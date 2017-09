Im Finish der Vorbereitung haben sich die Waldviertler Volleyballer noch einmal verstärkt. Der Mittelblocker Marcel Keller Gil aus Portugal dockte vergangene Woche bei den Nordmännern an.

Der 27 Jahre alte, 206cm große Portugiese ist Teamspieler und hat bereits große internationale Erfahrung gesammelt, war mit dem Nationalteam in der World League und Craiova in der Champions League aktiv. „Der Transfer hat sich zufällig ergeben“, sagt URW-Manager Werner Hahn. „Wir haben mit der Besetzung der Mittelblockerposition ziemlich lange gewartet. Ich glaube es hat sich auch ausgezahlt. Marcel bringt alle Voraussetzungen mit, die einen Mittelblocker auszeichnen.“

Einziger Haken ist...

Einziger Haken an der Sache: Gil laboriert noch an den Nachwehen einer Knöchelverletzung, wird vorerst geschont und soll erst später, für die wichtigen Spiele einsatzbereit sein. „Er schaut jetzt, dass er wieder zusammenkommt, wird sicher nicht von Beginn an eingesetzt werden“, so Hahn. In naher Zukunft soll er aber neben David Siwczyk und Leo Schober für spektakuläre Punkte sorgen.

Bis dahin müssen die Nordmänner ohne den Portugiesen auskommen – was bis dato aber gut funktioniert. „Die ersten zwei Vorbereitungsturniere sind sehr gut verlaufen. Durch die Bank“, sagt Hahn. „Wir setzen momentan sehr viele Spieler ein. Wir sind absolut auf Schiene. Ich bin sehr zuversichtlich, was die Saison anbelangt. Und der Trainer ist es auch.“ In den letzten Wochen vor dem Meisterschaftsstart geht‘s vermehrt um Fitness und Schnellkraft. Hahn: „Da haben wir für das Finish der Vorbereitung noch etwas Aufholbedarf.“

Große Präsentation in der Zwettler Stadthalle

Während sportlich am Wochenende noch das letzte Vorbereitungsturnier in Ostrava über die Bühne geht, beginnt für die Nordmänner am kommenden Freitag mit der großen Mannschaftspräsentation in der Zwettler Stadthalle offiziell das neue Spieljahr.

Los geht‘s um 19 Uhr mit einem Cocktailempfang, danach folgt die Begrüßung durch die Nachwuchskids, ehe Obfrau Siliva Atteneder und Werner Hahn das Mikro ergreifen. Nach den Grußworten folgt sie Präsentation der Mannschaft. „Willkommen ist jeder!“, betont Hahn.