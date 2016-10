Knapp, klar und ganz knapp verloren – so die kurze Beschreibung der erwartbaren Drei-Satz-Niederlage der Union Raiffeisen Waldviertel in Bleiburg. „Wir haben uns dort schon immer sehr schwer getan, haben noch nie einen Satzgewinn geschafft“, stellt URW-Coach Petr Calabek fest.

Diesmal schrammten die Nordmänner, speziell im dritten Durchgang, ganz knapp daran vorbei, unterlagen in der Verlängerung mit 25:27. „Leider haben wir immer ein, zwei kleine Fehler zu viel gemacht, was auch mit unserer Disziplin zu tun hat.“ Nur im zweiten Abschnitt wurden die Waldviertler vom starken Service der Kärntner überrollt, unterlagen glasklar mit 14:25. Grundsätzlich seien die taktischen Vorgaben aber gut umgesetzt worden, fügte Calabek hinzu. Wie lauteten diese?

„Wir wollten deutlich mehr über unsere Mittelblocker angreifen, das hat gut funktioniert.“

„Wir wollten deutlich mehr über unsere Mittelblocker angreifen, das hat gut funktioniert.“ Auch mit der Gesamtleistung am Defensiv-Block war Petr Calabek sehr zufrieden. „Wenn wir uns noch beim Service steigern und die taktische Disziplin verbessern, dann sind wir am richtigen Weg, können vielleicht auch solche starken Gegner wie Aich/Dob bezwingen.“ Doch was ist konkret gemeint mit „taktischer Disziplin“? Calabek: „Die Spieler sind oft schlampig und halten die ausgemachten Positionen nicht, bleiben immer irgendwo stehen, werden dann vom Ball überrascht.“

So fasste Werner Hahn, Sportlicher Leiter der Union Arbesbach, das Geschehen zusammen: „Wir haben uns nicht viel vorzuwerfen, haben gut gekämpft und Aich/Dob phasenweise voll gefordert. Aber die Kärntner haben doch mehr an individueller Klasse, die sich bei den wichtigen Punkten bemerkbar macht.“