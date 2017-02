Mit einer echten Volleyball-Party ging am Samstag in der Zwettler Stadthalle der Grunddurchgang für die Waldviertler zu Ende. Die Hausherren blieben dabei ihrer Favoritenrolle gerecht und schickten Ried glatt mit 3:0 wieder nach Hause.

„Die Rieder sind eine tolle Truppe. Wenn sie sich einmal an das hohe Tempo in der AVL gewöhnt haben, werden sie gefährlich werden“, streute Manager Werner Hahn dem Gegner schon vor dem Match Rosen. „Ich hoffe, dass sie sich in der Liga halten, um sie noch öfter in Zwettl begrüßen zu können.“

Den letzten Platz im Grunddurchgang konnten die Gäste nicht mehr loswerden. Einen heißen Tanz lieferten die Rieder den Nordmännern aber schon. Für diesen vermeintlich souveränen Erfolg mussten die Waldviertler nämlich ordentlich kämpfen. „Wir haben und überraschenderweise sehr schwergetan“, wunderte sich Trainer Petr Calabek, der etliche junge Spieler einsetzte.

Seine Schützlinge gewannen keinen einzigen Satz wirklich deutlich – auch wenn die Weste schlussendlich doch weiß blieb (25:23, 25:19 und 25:22).

„Ich denke, wir haben uns schon im Play-off gesehen“, ging Calabek nach dem Spiel auf Ursachensuche. „Das ist auf der einen Seite gut. Aber den Fokus legen wir erst jetzt zu hundert Prozent auf das Viertelfinale.“

Dort geht‘s nach einer Woche Pause im Play-off weiter. Gegen Klagenfurt starten die Waldviertler am 18. Februar daheim in die „Best of five“-Serie.