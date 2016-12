Vier Tage nach dem Satzgewinn in Tirol erhofften sich die Waldviertler Volleyballer – gemeinsam mit 600 Fans(!) in der Stadthalle Zwettl – auch im ORF-Livespiel gegen den SK Aich/Dob einen offenen Schlagabtausch.

WALDVIERTEL - AICH/DOB 0:3.

Doch das heimische Team wirkte nervös, fand nicht zur Normalform. Der Tabellenführer war in allen Bereichen um das gewisse Etwas stärker, lag stets in Führung, konnte in den entscheidenden Phasen noch zulegen. So feierten die Südkärntner letztlich mit 3:0 Sätzen bzw. 75:60 Punkten einen ähnlich klaren Erfolg wie beim Hinspiel (77:61).

Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der NÖN Zwettler Zeitung…