WALDVIERTEL - GRAZ 3:0. Schritt eins auf dem Weg zu Platz zwei haben die Nordmänner am Samstag gegen Graz eindrucksvoll absolviert. Die Gäste waren in der bis auf den letzten Platz gefüllten Zwettler Stadthalle chancenlos, holten sich eine 0:3-Klatsche ab.

Von Beginn weg ging es voll zur Sache. Die Nordmänner spielten ideenreich, zwangen den Grazern ihr Spiel auf und bauten somit enorm Druck auf. Schon zur Satzmitte war man zehn Punkte enteilt. Am Ende stand’s 25:15!

Noch deutlicher wurde die Überlegenheit der Hausherren im zweiten Satz, der mit 25:12 an Waldviertel ging. Graz musste Gas geben und voll riskieren, kam jedoch gegen die effiziente Blockarbeit der Heimischen nicht an.

Der dritte Satz begann mit einem kleinen Durchhänger von URW, den Graz prompt nutzte, um einige Punkte vorzulegen. Die Nordmänner holten sich das Kommando unter den Anfeuerungsrufen des Publikums aber schnell wieder und sicherte sich schließlich auch diesen Set klar – 25:17.

„Eine unglaubliche Stimmung“, zeigte sich URW-Manager Werner Hahn überwältigt. „Mein Riesen-Kompliment an das Publikum, aber auch ein großes Kompliment an die gesamte Mannschaft. Graz war chancenlos. Wir haben das Schlüsselspiel im Grunddurchgang dank einer starken Performance perfekt gelöst!“

WALDVIERTEL - RIED, Mittwoch, 19 Uhr & AMSTETTEN - WALDVIERTEL, Sonntag, 17 Uhr. Mit dem Sieg über Graz rückten die Waldviertler schon auf Rang drei vor, auf den Tabellenzweiten Amstetten fehlt nur mehr ein Punkt – bei zwei Spielen weniger. Schon am Mittwoch gegen Ried, spätestens aber am Sonntag beim NÖ-Derby in Amstetten können die Nordmänner auf den zweiten Platz vorrücken.

Für Mittwoch rechnet man jedenfalls mit einem Sieg, wie Kapitän Michal Peciakowski klarstellt: „Ohne überheblich zu sein, aber die drei Punkte müssen wir einplanen. Wir sind nach den Erfolgen in der MEVZA und dem Sieg über Graz top motiviert.“ Das wird vier Tage später in Amstetten nicht anders sein…