„Nach diesem coolen Grunddurchgang wollen wir im ersten Spiel gleich richtig Gas geben.“ Für den Waldviertler Sportchef Werner Hahn gibt es für den Start ins Play-off mit dem ORF-Livespiel gegen Klagenfurt nur ein Ergebnis: der Sieg. „In Zwettl spielen wir immer auf Sieg“, sagt er im NÖN-Gespräch. „Wir wollen unbedingt etwas vorlegen.“

Da kommt Klagenfurt scheinbar gerade recht. Gegen die Kärntner feierten die Nordmänner auf ihrem Weg zum Punkterekord im Grunddurchgang zwei klare 3:0-Erfolge. Diesen Flow wollen die Gastgeber mitnehmen. „Wir sind Favorit. Dessen sind wir uns bewusst und so werden wir auch das Spiel anlegen“, sagt Hahn, warnt aber auch vor dem jungen Gegner: „Sie stehen nicht umsonst in den Top 6. Sie haben den Einzug ins Play-off verdient geschafft, einige wichtige Spiele gewonnen.“

Stolperstein sollen die Löwen dennoch keiner werden. Gerade beim Fernseh-Livematch könne auch die Routine der Waldviertler ein entscheidender Vorteil sein, betont Hahn. Wie weit URW kommen will? „So weit es geht“, meint Hahn. „Wir gehen aber Schritt für Schritt. Unser primäres Ziel war das Viertelfinale. Das wollen wir jetzt überstehen. Dann hätten wir wieder einen internationalen Startplatz fix.“ Zum vierten Mal in Serie.

Das Viertelfinale wird im „Best of Five“-Modus gespielt – wer drei Spiele gewinnt, kommt weiter. Heißt, dass Entscheidung um den Halbfinal-Aufstieg schon am kommenden Mittwoch (1. März) in Zwettl fallen könnte.

Ausfälle sind fürs erste Viertelfinale keine zu erwarten. Zwar sind nach den intensiven Trainings für das Play-off Libero Leonhard Tille (Hand) und Angreifer Rudinei Boff (Schulter) angeschlagen, werden aber zum Einsatz kommen. Hahn: „Probieren wird es jeder!“