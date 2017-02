Nach knapp drei Wochen in den USA hat die Heimat Steffi Schwaiger wieder. Im Gepäck der Großglobnitzerin: Ein achtbares Resultat beim Major-Turnier in Fort Lauderdale (Florida) und die Gewissheit: „Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Von einem Top-Ten-Platz beim ersten gemeinsamen Auftritt mit Katharina Schützenhöfer hatte die Waldviertlerin im NÖN-Gespräch geträumt. Rang 17 ist’s geworden, das Minimalziel – nämlich das Überstehen der Gruppenphase – hat das neu formierte Duo souverän abgehakt. „Wir können auf ein gutes erstes Turnier zurückblicken“, zieht die Olympia-Fünfte von London (2012) Bilanz. Das Zusammenspiel mit der 23-jährigen Schützenhöfer, die in der schweißtreibenden Vorbereitungsphase physisch große Fortschritte gemacht hat, klappte bereits recht gut.

„Wir haben in Florida um jeden Ball gekämpft und gezeigt, dass für mehr Siege nicht mehr viel fehlt.“ In der Vorrunde bezwang Österreichs Top-Duo die Schweizer Paarung Betschart/Hüberli in zwei engen Sätzen. Nach Niederlage gegen Tschechien (Hermannova/Slukova) und Russland (Ukulova/ Barsuk) ging‘s gegen Brasilien um den Achtelfinaleinzug.

Die Gruppendritten aus Österreich unterlagen bei starkem Wind mit 1:2. „Teilweise haben wir gutes Volleyball gespielt.“ Der Aufstieg wäre das „Zuckerl“ gewesen. Schwaiger: „Wir wissen, woran wir in den nächsten Wochen arbeiten müssen. Das macht Lust auf mehr.“