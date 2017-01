Platz sieben in der Gesamtwertung beim Alpencup-Bewerb in Valdidentro/Italien, Fünfter der Junioren-Wertung! In der Vorwoche hat Thomas Elsigan – der 20-jährige Zwettler ist der letzte noch aktive Biathlet des Waldviertels auf überregionaler Ebene – sein bislang bestes Ergebnis eingefahren.

Zuvor sei die aktuelle Wintersaison noch gar nicht nach Wunsch verlaufen: „Läuferisch war ich zu weit weg von der Spitze. Mit dem Schießen bin ich aber sehr zufrieden, da ich an meine Trainingsleistungen anschließen kann und mich gegenüber den letzten Jahren stabilisiert habe. In Südtirol ist es zwar läuferisch wieder besser gewesen, dennoch fehlt noch etwas, um wieder zu meiner alten Laufstärke zurückzufinden. In diesem Bereich muss ich mich noch deutlich steigern, aber ein Fortschritt, ein Schritt in die richtige Richtung ist erkennbar.“

In dieser Saison will Thomas Elsigan beim IBU Junior Cup in die Top 20 laufen, an der Junioren-EM in Nove Mesto (Tschechien) und der Junioren-WM in Osrblie (Slowakei) teilnehmen. Für die Europameisterschaft qualifiziert wäre der junge Waldviertler aber nur dann, wenn Junioren-Weltmeister Felix Leitner nicht vom österreichischen Weltcup-Team zurückkommt und seinen fixen Startplatz nicht in Anspruch nimmt. Elsigan: „Für die WM müsste ich noch ein paar gute Ergebnisse einfahren.“

Wie und ob seine Biathlon-Karriere nach der laufenden Saison weitergeht, ist noch offen. Elsigan: „Was in den nächsten Jahren passieren wird, hängt von diesem Winter ab.“ Seinen Grundwehrdienst hat er als Bundesheer-Leistungssportler in Gratkorn und Hochfilzen absolviert, dann per Jahresende 2016 abgeschlossen.

Weil aber die Leistungen bzw. Ergebnisse im Vorjahr nicht stimmten, wurde Elsigan nicht in das Heeres-Leistungssportzentrum (HLSZ) aufgenommen. „Ich trainiere jetzt bis März wieder bei der Ski-Akademie Schladming mit. Natürlich versuche ich alles, um mich für einen ÖSV-Kader zu empfehlen. Aber nächstes Jahr starte ich in der Allgemeinen Klasse – da wird es natürlich schwer, mich gleich auf Anhieb für den IBU-Cup (2. Liga) zu qualifizieren.“