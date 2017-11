„Vor ein paar Jahren haben wir davon geträumt, jetzt sind wir mittendrin“, sagt Werner Hahn. Die NÖN erwischte den Manager der SG Union Waldviertel am Montag gerade beim Check-In im Hotel in der Slowakei. „Alle stehen gemeinsam im Teamgewand da. Das ist schon eine coole Sache.“

Allerdings auch eine aufwändige Angelegenheit. Binnen einer Woche stehen gleich vier Spiele auf dem Programm. Zwischen den CEV Challenge-Cup-Matches steht am Wochenende noch die MEVZA-Liga am Kalender.

„Da müssen wir schauen, dass wir im Saft bleiben“, meint Hahn. „Allerdings können wir davon auch sehr viel Positives mitnehmen. Und Zeit zum Nachdenken bleibt auch nicht viel.“

Am Dienstagabend starteten die Nordmänner in Myjava nach Redaktionsschluss gegen Spartak in die Europacupsaison. Eine Saison, die möglichst lange dauern soll, sagt Hahn. Wie lange, das komme auch auf die Auslosung an. „Gegen Myjava wollen wir aber auf jeden Fall weiterkommen. Spartak ist in etwa auf einem Niveau wie wir.“ Das Rückspiel steigt am 28. November in Zwettl. Da will man den Aufstieg in die Hauptrunde fixieren. „Wenn wir dort sind, schauen wir von Runde zu Runde“, betont Hahn. In der Vorsaison war dort gleich im Sechzehntelfinale gegen Mladost Zagreb Schluss.

Mit den Kroaten bekamen es die Waldviertler auch heuer schon zu tun – in der MEVZA-Liga Ende Oktober. Damals gab‘s eine 0:3-Klatsche. Das ist am kommenden Wochenende nicht vorgesehen. Da gehen die Nordmänner nämlich in Kazincbarcika (Ungarn) in das mittlerweile dritte Turnier der Mitteleuropa-Meisterschaft. Gegner sind diesmal der Gastgeber und das slowenische Team aus Kranj.

Möglich sei alles, findet URW-Manager Hahn: „Wenn wir unsere maximale Leistung abrufen, dann haben wir eine Chance. Wenn nicht, dann sind wir Zweiter.“ Angesichts des dichten Programms sei es nicht leicht, immer die Top-Leistungen abzurufen. Man will dazu aber bald imstande sein. „Darum tun wir uns den Stress ja an. Wir haben einen Haufen Spiele zu bestreiten. Das ist ein großer Aufwand, aber er lohnt sich.“