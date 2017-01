Ein echter Crosslauf im freien Gelände sieht anders aus als jener in Kottes: Aufgrund der tiefwinterlichen, rutschigen Bedingungen wurde die Waldpassage aus dem Programm genommen, so mussten die Athleten die Schleife rund um die Sportanlage sechs Mal absolvieren.

Insgesamt nur 42 Starter (davon acht Nachwuchsläufer) wollten bei den schwierigen Bedingungen antreten. Möglicherweise nützten aber auch viele Leute den strahlend sonnigen Samstag zum Skifahren in den Bergen. So wie zum Beispiel der schnellste Mann: Alexander Bichl kam fast direkt aus der Flachau in Salzburg nach Kottes, fuhr dort einen souveränen Start-Ziel-Sieg ein.

„Es war extrem schwer zu laufen, ich bin im Schnee dauernd weggerutscht“, sagte der Dauerläufer aus Zwettl nach seinem ersten Erfolg im Waldviertler Cross-cup. „Ich bin nicht voll gelaufen, wollte nicht unnötigerweise meine ganze Kraft verschleudern.“

In Abwesenheit von vielen Spitzenläufern, zum Beispiel Seriensieger Christoph Laister oder Routinier Alois Redl, landeten auch auf den weiteren Podestplätzen neue Gesichter: Michael Wesely (Schwarzenau) und Markus Dirlinger (Schweiggers), gefolgt von den M50-Athleten Rudolf Langsteiner (Dobersberg) und Günther Franz (Waidhofen/Thaya).