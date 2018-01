Nach der einwöchigen Pause kommt auf die Union Waldviertel gleich das nächste harte Wochenende zu. Da Klagenfurt wegen des Junioren-Nationalteam-Spiels den Ersatztermin am Sonntag in Anspruch nimmt, müssen die Nordmänner zwei Matches an zwei aufeinanderfolgenden Tagen bestreiten. „Natürlich auch ein taktisches Manöver“, ist Sportmanager Werner Hahn überzeugt.

„Es geht jetzt in die zweite Saisonhälfte. Da müssen wir spritzig bleiben.“Werner Hahn zu den neuen Trainingsschwerpunkten

Die Waldviertler müssen so nämlich nicht nur das Heimmatch gegen Weiz am Samstag um 19 Uhr bestreiten, sondern am Sonntag um 16 Uhr gleich noch gegen Klagenfurt auf dem Parkett stehen. „Das wird eine Herausforderung, wir werden auch mit dem Personal haushalten müssen“, sagt Hahn. Dazu kommt die zeitliche Komponente und die fehlende Regenerationszeit. „Die Spieler müssen gleich nach dem Match auslaufen und dann früh ins Bett, damit wir am Sonntag rechtzeitig nach Klagenfurt aufbrechen können“, so Hahn. „Diesen Belastungsrhythmus sind wir nicht gewöhnt.“

Play-off-Ticket allein reicht nicht mehr

Spielerisch will man an die beiden sensationellen Vorstellungen um die Jahreswende gegen Aich/Dob anknüpfen, zwei Siege einfahren.

Die Vorstellungen gegen den Liga-Dominator stärkten auch das Selbstvertrauen der Nordmänner. Ziel im Grunddurchgang ist jetzt nicht mehr „nur“ ein Play-off-Platz. Hahn „Der dritte, wenn nicht sogar der zweite Platz sind für uns drin!“ Eine realistische Betrachtungsweise. Auf die zweitplatzierten Grazer fehlen nämlich nur drei Punkte – und das bei zwei weniger bestrittenen Spielen.

Elf Matches stehen im Grunddurchgang noch auf dem Programm, danach kommt das Play-off – und dazwischen stehen auch noch zwei MEVZA-Partien auf dem Plan. Um das durchzustehen, hat Trainer Zdenek Smejkal, der, bis auf Markus Berger, der wie berichtet am Knie operiert wurde, mittlerweile wieder aus dem Vollen schöpfen kann, die Pause genutzt, um das Training umzustellen. „Wir setzen jetzt mehr auf Schnellkraft. Es geht in die zweite Saisonhälfte. Da müssen wir spritzig bleiben“, weiß Hahn.