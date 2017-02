Die warmen Temperaturen der vergangenen Woche machten das Finale der 19. Crosslauf-Serie in Echsenbach zu einer ziemlich gatschigen, rutschigen Angelegenheit rund um den Rieweiser Wald.

Sonst zeigte sich einmal mehr, dass die Crossläufe keine Rennen für Zielsprints sind. Sieger Jürgen Hable aus Georgenberg setzte sich von Beginn weg an die Spitze und lief einen ungefährdeten Sieg „nach Hause“. 50 Sekunden dahinter folgte der Zwettler Vielläufer Alexander Bichl. Das Podest komplettierte Lokalmatador Hermann Weixl-braun, der wiederum 45 Sekunden hinter Bichl finishte.

Auf die Gesamtwertung hatte dieses Ergebnis keine Auswirkung mehr. Seinen dritten Gesamtsieg in Folge hatte Christoph Laister schon nach den ersten vier Stationen in der Tasche. Die drei letzten Crossläufe sparte er sich. Seinen Pokal für den Gesamtsieg holte sich der Burgschleinitzer aber dann doch persönlich im Gasthaus Klang ab.

Hinter dem ULC-Horner punktegleich Zweite wurden Hable und Bichl. Sie überholten den Gmünder Alois Redl noch, da dieser mit nur drei Lauf-Teilnahmen aus der Wertung fiel.

Keine Zweifel am Gesamtsieg ließ auch Conny Krapfenbauer in der Damenwertung aufkommen. Sie lief in Echsenbach einsam zu ihrem vierten Sieg nach Sallingberg, Zwettl und Gmünd, finishte fast vier Minuten vor der Windigsteigerin Anita Stocklasser. Der zweite Gesamtsieg der Zwettlerin nach ihrem Triumph von vor zwei Jahren war in trockenen Tüchern. Hinter ihr gab es auch zwei Gesamt-Zweite: „Iron-Alex“-Spross Verena Frühwirth und Waldviertler-Frauenlauf-Checkerin Barbara Grabner.