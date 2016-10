Die neue Eiszeit beginnt am kommenden Samstag um 19.30 Uhr mit dem Testspiel der SPG Krems/Zwettl gegen St. Pölten (in Krems). Damit endet eine keineswegs geruhsame Sommerpause, stressige Wochen liegen hinter der Führungsriege der Eissportvereine aus Krems und Zwettl. „Wir sind mit elf, zwölf Spielern da gestanden“, seufzt KEV-Obmann Franz Hengelmüller. Doch trotz der Personalprobleme gab‘s ein Happy End, dank einer Ausnahmegenehmigung des NÖ Verbands.

Die Spielgemeinschaft der Eagles mit den Zwettler Hurricanes darf (ausnahmsweise) mit zwei Transferkarten-Spielern antreten – also mit Legionären. Vier tschechische Cracks haben sich beim Try-out in der Vorwoche präsentiert, zwei davon werden künftig für die Waldviertler übers Eis flitzen. Und sollen Gerd Gruber ersetzen. Der Routinier wechselt als Akademie-Leiter nach Graz, muss somit den Schläger in die Ecke stellen. Hengelmüller: „Ein herber Verlust!“

Das Training übernimmt Ex-Erstligaspieler Nico Toff, der Unterstützung von Kapitän Bernd Paricek erhält. Weil ansonsten das Gerüst des Teams steht, peilt man wieder den Einzug ins Finale der Elite-Liga an. Favorit Nummer eins sind wieder die Wölfe. „An Amstetten führt kein Weg vorbei. Die haben einen 20-Mann-Kader, der extrem gut eingespielt ist.“

Weil die Verhandlungen zur Zusammenlegung mit der NÖ-Landesliga (vorerst) gescheitert sind, bleibt die „NÖ Elite-Liga“ eine Mini-Liga mit nur vier Vereinen: Krems/Zwettl, Amstetten, Stockerau und Tulln. Der Auftakt zur neuen Meisterschaft folgt mit dem Heimspiel gegen Tulln am Samstag, 5. November, ebenfalls in Krems. Ob die neue Kühlanlage in Zwettl am 12. November eingeweiht werden kann, hängt laut Eismeister Karl Kuchelbacher vorrangig davon ob, wie kalt es bis dahin schon ist…