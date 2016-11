TULLN - KREMS/ZWETTL 16:2. Der vormalige Spitzenreiter schlitterte am Tullner Eis in ein Debakel, das sich gewaschen hat. Zum Saisonstart hatten die Kremser die Hummels glatt geschlagen, auch diesmal begann‘s gut – mit einer 1:0-Führung durch Nico Toff. Bis zur 14. Minute konnte die Spielgemeinschaft das Duell offen halten (2:2), ehe das Unheil seinen Lauf nahm. Die Gastgeber trafen aus allen Lagen, während die Waldviertler an der Torumrandung scheiterten. Mit 2:6 ging‘s in den zweiten Abschnitt – und von da an steil bergab aus Sicht der Gäste.

„Tulln hat richtig schön gespielt,“ streut KEV-Kapitän Bernd Parycek dem Gegner Blumen. „Wir haben ihnen aber auch viel zu viel Platz gelassen. Wenn man nicht richtig am Mann steht, und das haben wir trotz der guten Ergebnisse in den letzten Spielen nicht getan, dann verliert man im Eishockey. So gesehen war der Dämpfer gar nicht schlecht. Wir wissen jetzt, dass wir am körperbetonten Spiel arbeiten müssen.“

Kurz vor Spielende kamen nochmals Emotionen hoch. Nach einer Rauferei zwischen dem Tullner Kink und Patrick Kern mussten beide mit einer Disziplinarstrafe vorzeitig in die Kabine.