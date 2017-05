Der Sallingberger Andreas Tiefenbacher (Paintball Fritz Racing Team) mischte bei der vierten Auflage des berüchtigen „Grand Prix Fliegerhorst“ im Pielachtal, das einzigartige Rennen findet auf einem Luftwaffenstützpunkt aus dem Zweiten Weltkrieg statt und führt zur Gänze über Betonplatten mit großen Schlaglöchern und Spurrinnen, ganz vorne mit.

Beim Kriterium in Markersdorf herrschten extreme Bedingungen, Tiefenbacher kämpfte sich auf Rang 16 ins Ziel. Beim GP Fliegerhorst (80 km) gelang es dem amtierenden Amateur-Staatsmeister aus Sallingberg, eine fünfköpfige „Fluchtgruppe“ zu organisieren. Nach einem zähen Kampf mit dem Hauptfeld war der Widerstand erst nach 40 Kilometern gebrochen, dann konnte der Vorsprung auf sichere zwei Minuten ausgebaut werden. Im Finish spielten zwei Piloten vom Team Junior Cycling Team Graz ihre Überlegenheit geschickt aus, doch für Tiefenböck blieb immerhin der zweite Platz übrig. „Nach dem kurzem Frust über den knapp verpassten Sieg hat letztlich doch die Freude über Platz zwei überwogen.“

Der bislang größte Coup in der neuen Radsport-Saison gelang dem schnellen Waldviertler dann aber beim Radmarathon am Neusiedlersee über 125 Kilometer. Der Zwettler Laurin Lux leistete hervorragende Vorarbeit, zog seinen Teamkollegen in die optimale Ausgangsposition für den Endspurt der Spitzengruppe – diesen entschied Andi Tiefenböck auch für sich! Lux rollte auf dem starken achten Platz über die Ziellinie. „Einfach cool!“, kommentierte Tiefenböck seinen Erfolg. „Leider gab es auch einen Sturz mit Todesfolge, der diesen Tag dann doch etwas getrübt hat.“