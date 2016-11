Mit der siebenten und letzten Runde, ausgetragen im Waldbad Rappottenstein, ging am Sonntag die 13. Auflage des Weinsbergcups zu Ende.

Nach einem spannenden Wettkampf holte sich letztlich der USC Grafenschlag (Andreas Lichtenwallner, Wilfried Gatterer, Roland Höchtl und Markus Meidl) den Gesamtsieg, vor Sallingberg, Gutenbrunn und Bärnkopf. Dessen Obmann Erich Bauernfried hatte vor fast 14 Jahren die Idee zum jährlichen Weinsbergcup, um dadurch den Kontakt und die Freundschaft der Stockschützen in allen teilnehmenden Gemeinden zu fördern. Er ist auch seit der Gründung Organisator und Schriftführer der Bewerbe.

Gastgeber landeten auf sechstem Platz

Die gastgebenden Rappottensteiner landeten hinter dem ESV Union Yspertal auf dem sechsten Platz. Hauptgrund dafür waren die laufenden Arbeiten am neuen Vereinshaus neben der Asphaltstockbahn. So musste das Training oftmals ausfallen, damit der Rohbau noch vor dem Winter fertig wird. Mit Rang sieben schließt der SV Kirchschlag die Tabelle ab. Erich Bauernfried führte gemeinsam mit Josef Fichtinger, dem Obmann des Heimteams, die Siegerehrung durch. In seinem kurzen Rückblick auf den heurigen Weinsbergcup bedankte er sich bei allen Spielern für die Fairness und rief gleich zur Neuauflage im Jahr 2017 auf.

Sollten im Winter wieder einmal ideale Bedingungen für einen Stockbewerb auf Eis herrschen, dann findet der Auftakt auf Natureis im Waldbad bei Rappottenstein statt.