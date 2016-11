Die 23. NÖ Kyu-, Stil- und Kobudo-Landesmeisterschaften wurden am Samstag in der Sporthalle Groß Gerungs ausgetragen. 14 Vereine aus ganz Niederösterreich beteiligten sich mit 347 Nennungen an den Wettkämpfen der „Farbgurte“.

Die Karateka vom gastgebenden Verein Mukin Shori Groß Gerungs blieben ihrem Motto: „Der Weg zum Erfolg kennt keine Abkürzung“ treu. 20 aktive Vereinsmitglieder im Alter von 6 bis 69 Jahren gingen in den Kategorien Kihon (Grundschule der Kampfsportart), Kata (Kampf gegen den unsichtbaren Feind) und Kumite (Zweikampf) an den Start.

Am Ende durfte man sich beim Gerungser Karateverein über insgesamt 29 Medaillen freuen: 9 Mal Gold, 12 Mal Silber, 14 Mal Bronze. Dies brachte Rang drei im Medaillenspiegel, hinter dem UKC Zen Tai Ryu HAK St. Pölten und der Mugendo Karate Sportunion.

Elf Wettkampfsportler von der Sportunion Bushido Echsenbach erkämpften die beachtliche Anzahl von 18 Medaillen (8x Gold, 5x Silber, 5x Bronze), landeten damit auf Rang fünf der Gesamtwertung.