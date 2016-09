„Lasst die Scheiben fliegen!“ So hieß das Motto des vergangenen Wochenendes am Hundeausbildungsplatz in Groß Siegharts. Andrew Lindley zeigte am Samstag im Rahmen eines Kurses, wie man die Vierbeiner am besten an die Frisbees gewöhnt.

Viel Spaß hatten die Teilnehmer beim Üben der einzelnen Wurftechniken. Anschließend wurden mit den Hunden kleine Tricksequenzen, beispielsweise das Fangen der Scheibe überhalb des am Boden hockenden Werfers, einstudiert.

Reinerlös kommt Tierheim zugute

Am Sonntag gastierte die österreichische Hundefrisbee-Elite im Waldviertel. Ausgetragen wurde das Finale des „Disc Dog Duells“ – eine neue Turnierserie, bei der die Mensch-Hund-Teams im K.o.-System gegeneinander antreten. Der Tagessieg ging an den Tiroler Patrick Terrida mit seiner Hündin Bella.

Der Reinerlös beider Veranstaltungen ging an das Tierheim Schlosser in Gastern.