YBBS - ZWETTL 1:3. Mit großem Ehrgeiz starteten die Damen des SPU Sparkasse Zwettl Volleyballteams am Samstag im Freizeitzentrum Ybbs in das Spiel gegen die Damen der SU Hot Volleys Ybbs. Im ersten Satz konnten die Zwettlerinnen ihre Leistung noch nicht konstant zeigen und lagen um nur wenige Punkte zurück. Ein heftiger Kopfzusammenstoß zweier Zwettler Spielerinnen brachte dann etwas Unruhe in das Spielgeschehen, woraufhin der erste Satz zugunsten der Gastgeberinnen ausging (25:21).

Im Satz Nummer Zwei jedoch dominierten die Zwettler Damen mit einwandfreier Annahme, tollen Angriffen und druckvollen Serviceserien das Spielgeschehen und ließen den Gastgeberinnen keine Möglichkeit, ins Spiel zurückzufinden. Das Ergebnis war eindeutig: 5:25. Gestärkt von dieser unglaublichen Mannschaftsleistung führten die Zwettlerinnen ihr Spiel solide fort, und gingen auch in den darauffolgenden Sätzen mit großem Vorsprung in die Satzfinali. Einige Spielerinnenwechsel verunsicherten die Mannschaft zwar etwas, dennoch war ihnen der Sieg nicht mehr zu nehmen (20:25, 17:25).

„Ich bin wirklich stolz auf unsere heutige Leistung. Vor allem die wuchtigen Angriffe aller einzelnen Spielerinnen haben mich beeindruckt“, fasste Aufspielerin Verena Gundacker zusammen.