Unter die rund 2.000 Starter beim Volkslanglauf Koasalauf in St. Johann in Tirol mischte sich der Gutenbrunner Christoph Schwarzl, der sich im stark besetzten Feld bei Kaiserwetter über die 50km-Klassik-Distanz den zehnten Platz holte.

Das von Beginn an wegen einiger Bolzer von der 28km-Distanz hohe Tempo konnte Schwarzl, der wie alle Spitzenläufer ohne Steigwachs startete und die 50km im Doppelstock-Schub absolvierte, gut mitgehen. Als sich nach eine Spitzengruppe formierte, ließ er diese aber ziehen. „Ich habe mich richtig gut gefühlt, wollte es aber nicht zu schnell angehen“, erklärt Schwarzl.

Wirklich absetzen konnte sich aufgrund der schnellen Verhältnisse ohnehin keiner – trotz einiger Tempoverschärfungen Schwarzls in der Verfolgergruppe. Am Ende gab‘s einen Zielsprint um den fünften Platz. Just da ging ihm die Kraft aus. Der Gutenbrunner finishte als Zehnter (2:06.31std) – sechs Minuten hinter Sieger Jiri Rocarek (CZE) – und war zufrieden: „Jetzt habe ich endgültig einen guten Startblock beim Vasalauf.“ Schwarzls Saison-Highlight steigt am 5. März, davor geht’s noch nach Italien und Schweden.