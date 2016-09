Schnellste Österreicherin mit fulminanter persönlicher Bestzeit – fast zeitgleich mit dem Frauenwieserlauf am Sonntag (siehe Seite 75) räumte Silvia Kolm bei ähnlich guten Bedingungen beim 43. Berlin-Marathon mächtig ab! Mit der neuen Rekordmarke, 3:08:43 Stunden, überraschte sich die Zwettlerin auf der schnellen, weil ebenen Weltrekord-Strecke (Anm.: 2014 lief der Kenianer Dennis Kimetto 2:02:57 Std.) vor allem selbst.

Denn im Vorfeld des internationalen Lauf-Events ging einiges schief: Die Trainingspläne konnten wegen einer Verhärtung in der Wadenmuskulatur nicht zur Gänze umgesetzt werden. So wollte Silvia Kolm mit herunter geschraubten Erwartungen in den Flieger steigen – doch daraus wurde zunächst nix, weil ein Radarausfall zur Streichung des gebuchten Fluges führte. Und am Ende der somit um fünf Stunden verzögerten Anreise waren die richtigen Koffer vorerst nicht auffindbar… „Das war nicht mehr normal, wie im falschen Film“, blickte Kolm auf die Ereignisse der letzten Tage zurück.

Rang 136 der Frauen-Wertung

Dafür lief dann im sportlichen Teil alles wie am Schnürchen. „Es gibt eben Tage, wo gar nichts funktioniert und dann wieder solche wie diesen Sonntag. Alles war perfekt organisiert, die Stimmung echt cool. Ich war nicht besonders nervös, hatte ein gutes Gefühl.“ Und dieses blieb bis zum Ziel beim Brandenburger Tor – Silvia Kolm landete mit ihrer Spitzenzeit auf Rang 136 der Frauen-Wertung und auf dem 27. Platz in der Altersklasse W35.

Nach der Rückkehr aus der deutschen Bundeshauptstadt will es die umtriebige Zwettlerin im Herbst mal ruhiger angehen, nur noch ein paar Genussläufe absolvieren…