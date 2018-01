Mountainbike-Orienteering stellt eine Kombination aus Mountainbiking und dem Orientieren in unbekanntem Gelände dar.

Ablauf: Eine Minute vor dem Start bekommt der Teilnehmer eine spezielle Orientierungskarte, um sich mit der Umgebung vertraut machen zu können.

Wertung – Es gibt verschiedene Varianten:

Freie Postenwahl: Der Wettkampfteilnehmer kann die Reihenfolge der anzufahrenden Posten selbst wählen.

Vorgegebene Postenreihenfolge: Die Posten müssen in einer bestimmten Reihenfolge angefahren werden.

Score: In einer bestimmten Zeit so viele Posten wie möglich anfahren. Dabei haben die Punkte eine bestimmte Wertigkeit. In der Regel haben Posten, die weit vom Start bzw. Ziel entfernt sind eine höhere Wertigkeit. Derjenige, der in der vorgegebenen Zeit die meisten Punkte gesammelt hat, ist der Sieger.