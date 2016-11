KREMS/ZWETTL - STOCKERAU 10:3. Die Waldviertler Spielgemeinschaft weihte das neue Kühlsystem bzw. Eis in Zwettl mit einem Kantersieg über die Stock City Oilers ein.

Spannung kam nur im ersten Drittel auf: Zunächst stellte sich der tschechische Neuzugang Vaclav Kral (seine Freigabe traf erst am Freitagabend ein) gleich mit einem Doppelpack vor, Patrick Kern erhöhte auf 3:0 (9:57). Doch dann fühlten sich die Gastgeber schon zu sicher, handelten sich prompt zwei Zeitstrafen und zugleich Power Play-Tore der Stockerauer ein – 2:3 (12:19). Die Entscheidung fiel dann im zweiten Drittel: Die heimische Spielgemeinschaft war in allen Bereichen klar überlegen, machte phasenweise mächtig Druck, wurde auch belohnt: Diesmal scorte Patrick Kern doppelt, kurz vor der zweiten Pause stellte Vaclav Kral auf 6:2 (38:18).

Im Schlussdrittel erzielte Kern seine Treffer Nummer vier und fünf, also die Hälfte der Waldviertler Tore, trotzdem wurde er von einem Mann übertrumpft: Vaclav Kral hatte seinen Schläger bei sieben Toren im Spiel, sammelte vier Assists und scorte dreimal selbst. Von der Zwettler Seite steuerte Gregor Preißl seinen Treffer zum 9:2 bei.

Vorne überragend, hinten ausbaufähig

Mit der Offensive zeigte sich SPG-Spielertrainer Nico Toff naturgemäß sehr zufrieden. „Mit Kral, Kern und Vitovec haben wir jetzt eine erste Linie, auf die jeder Gegner in der NÖ Elite Liga aufpassen muss. Ausbaufähig ist allerdings noch unsere Defensiv-Leistung. Hier müssen wir 60 Minuten lang konzentriert bleiben und dürfen auch bei klarer Führung, wie nach dem 3:0, nicht zurückschalten.“

Die Chance zur Revanche haben die Oilers schon am kommenden Freitag, denn da tritt die SPG Krems/Zwettl in Stockerau an.