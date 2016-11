Nur 75 Minuten dauerte das erste NÖ-Derby der neuformierten Teams vor nur 73 Zuschauern in der Johann Pölz-Halle – und endete mit 75:57 Punkten eindeutig zugunsten der Union Waldviertel. Weil sie im Endeffekt Matiss Gabdullins, den lettischen Topscorer der Union Waldviertel, nie unter Kontrolle brachten, blieben die Amstettner ohne Satzgewinn, kassierten somit die erste Saisonpleite am heimischen Spielfeld. „Spielentscheidend waren aus meiner Sicht zwei Blocks beim Stand von 23:23 im ersten Satz“, analysierte URW-Coach Petr Calabek.

"Mit dem Satzgewinn haben wir viel ruhiger gespielt und die Kontrolle bis zum Schluss nicht mehr her gegeben.“ Neben seinem Topscorer lobte Calabek auch die kollektive Stärke seiner Nordmänner: „Wir haben uns wieder taktisch gut vorbereitet, konnten den Gegner mit unserem Service unter Druck setzen und hatten ihre Angreifer mit unserem kompakten Block im Griff. Dieser Sieg ist sehr wichtig für unser Selbstvertrauen.“

WALDVIERTEL - KLAGENFURT 3:0. „Den Gegner auf keinen Fall unterschätzen“, hieß die Devise der Waldviertler vor dem ersten Heimsieg in der neuen Stadthalle Zwettl zu Allerheiligen. Denn die Klagenfurter haben am Nationalfeiertag einen 3:1-Heimsieg gegen Graz eingefahren. Aufspieler Michal Peciakowski eröffnete die Partie mit einer fulminanten Serviceserie – mit einer satten 8:0-Führung gingen die Nordmänner in die erste technische Auszeit. Dies war der Grundstein für einen neuen AVL-Rekord: Die überragenden Waldviertler feierten letztlich einen 25:6-Erfolg! In den Sätzen zwei und drei servierten die Kärntner konstanter, somit konnten sie das Match ausgeglichener gestalten. Im dritten Abschnitt gingen sogar mehrmals in Führung, doch am Ende feierten die Waldviertler einen knappen 28:26-Sieg. „Insgesamt hatten wir das Spiel immer unter Kontrolle, haben verdient gewonnen“, resümierte Michal Peciakowski.