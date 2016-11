Mit Geheul und Gezerre geht‘s zum Start, dann sprinten die pelzigen Kraftpakete mit all ihrer Energie los und in den angrenzenden Wald. Solche spektakuläre Szenen war in der Vorwoche bei der 10. FISTC Cart Europameisterschaft in Ottenschlag fast zweihundert Mal täglich zu beobachten.

194 Starter mit über 500 Schlittenhunden

Denn 194 Starter aus 17 Nationen sind zu dem internationalen Event mitten im Waldviertel mit über 500 Schlittenhunden der anerkannten nordischen Rassen (Siberian Husky, Alaskan Malamut, Samoyede und Grönlandhund) angereist, um in drei Durchgängen die schnellsten Vertreter in 35 verschiedenen Wertungsklassen zu ermitteln. Warum so viele?

„Weil die sibirischen Huskys viel schneller sind, laufen sie in einer eigenen Wertung“, erklärt Erich Astelbauer, Präsident des veranstaltenden Verbandes FISTC (Federation Internationale Sportive de Traineau a Chiens). „Bei den anderen Rassen handelt es sich um reine Arbeitstiere, die haben wiederum eine bessere Kondition.“ Hinzu kommt die Trennung nach Altersklassen und Geschlecht, die verschiedensten Fahrzeuge (Cart, Bike, Scooter, Canicross), die von unterschiedlichen Zahlen an Hunden über vier verschiedene Distanzen gezogen werden, usw.

Astelbauer: „Schöner Ort mit netten Leuten“

Im Endeffekt haben die österreichischen Musher den Heimvorteil genützt, sieben Goldmedaillen eingeheimst und somit die Länderwertung für sich entschieden. Dahinter folgen die Slowakei (6), Ungarn, Tschechien (beide 5), Frankreich und Deutschland (beide 4). „In diesem Sport ist es schon ein wichtiges Kriterium, wie weit man mit den Hunden und dem ganzen Zeug anreisen muss.“

Umso beachtlicher seien auch die Leistungen der Teams aus Moldawien, Estland und Bulgarien, die jeweils eine bis zwei Medaillen erobert haben.

Bei seiner Bilanz nannte Erich Astelbauer nur positive Aspekte: „Das Wetter hat gut mitgespielt. Eine Woche davor hätten wir absagen müssen, weil alles komplett vereist war. So viele Starter, vor allem im Junioren-Bereich, waren noch nie bei einer Europameisterschaft. Und es waren viele Zuschauer da.“ Zuletzt kündigte der Verbandspräsident an, dass auch in Zukunft wieder mit FISTEC-Rennen in Ottenschlag zu rechnen sei. „Weil es ein schöner Ort mit netten Leuten ist, wir dort optimale Bedingungen haben.“