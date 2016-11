Im Waidhofner Freizeitzentrum kam am Freitag das Semifinale des Waldviertel-Cups zur Austragung. Die Auslosung brachte das vorweggenommene Finale zwischen dem Titelverteidiger aus Waidhofen/Thaya und dem Rekord-Cupsieger Litschau-Eisgarn bzw. die Begegnung Groß Gerungs gegen Zwettl.

Die starke Zwettler Auswahl hatte, wie erwartet, wenig Mühe, die Gerungser mit 3,5:0,5 auszuschalten. Die Braustädter holten sich rasch das vierte Brett, wo sich Heinz Reisinger gegen Herbert Woller durchsetzte. Nach längerem Widerstand von Vinzenz Lichtenwallner siegte Christian Schwartz am dritten Brett für Zwettl. Die härtesten Kämpfe gab es auf den Spitzenbrettern: Der Gerungser Josef Schweighofer fabrizierte im Endspiel gegen Martin Zwettler, bei ausgeglichener Stellung, einen kapitalen Fehlzug – und die Partie war dahin. Lediglich auf dem zweiten Brett erreichte Franz Kienast gegen Manfred Prager nach langem Ringen eine Punkteteilung.

Weit spannender ging es in der Schlagerpartie zwischen Waidhofen und Litschau-Eisgarn zu. Auf dem dritten Brett einigten sich Manfred Paulin und der Waidhofner Daniel Loidolt auf ein rasches Remis. Altmeister Gerhard Illner brachte die Thayastädter auf dem vierten Brett gegen Roman Nemecek mit 1,5:0,5 in Führung. Nun musste auf den vorderen Brettern für die Litschauer ein Sieg her, um die Aufstiegschancen zu wahren.

Tatsächlich gelang Stefan Wagner gegen Markus Dietrich ein schönes Figurenopfer, was ihm drei Bauern einbrachte. Dies reichte, um für die Schrammelstädter den Ausgleich (1,5:1,5) zu erzielen. Die Partie zwischen Jiri Plasil und Martin Kropik ging in ausgeglichener Stellung in die fünfte Stunde. Kropik probierte alles, musste aber letztlich das Remis akzeptieren – Endstand: 2:2. Litschau-Eisgarn steigt aufgrund des Sieges auf dem ersten Brett ins Finale auf. Dieses wird am Freitag in Litschau ausgetragen.