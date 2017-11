Mit dem Rückspiel gegen Spartak Myjava endete am Dienstag nach NÖN-Redaktionsschluss in der Zwettler Stadthalle die bisher intensivste Woche der Saison für die SG Union Waldviertel. Mit vier Partien binnen sieben Tagen haben die Nordmänner zwei Monate nach Saisonstart einen Höhepunkt erreicht.

16 Spiele sind bewerbs-übergreifend absolviert. Die Bilanz könne sich sehen lassen, sagt URW-Manager Werner Hahn im NÖN-Gespräch: „Die Ergebnisse sind sehr gut. In der Liga haben wir erst zweimal verloren. In die MEVZA sind wir als krasser Außenseiter gestartet. Jetzt haben wir am Wochenende unseren ersten Turniersieg gefeiert. Auch Trainer Zdenek Smejkal ist sehr zufrieden.“

Manko: Training bleibt etwas auf der Strecke

Im Vergleich zum Vorjahr steht nach acht AVL-Runden ein Sieg mehr zu Buche – in klusive Heimsieg gegen Aich/ Dob in der zweiten Runde. Für Hahn schon eine erste Konsequenz des engeren Terminplans, den sich die Nordmänner mit der ersten MEVZA-Teilnahme verpassten: „Die viele Reiserei ist natürlich ein Hammer. Aber für die Burschen zahlt es sich aus. Wir lernen in den großen Spielen sehr viel, machen weniger Fehler, können mit stärkeren Gegnern leichter mithalten.“

Die Zeitressourcen sind aber begrenzt. Vergangene Woche etwa ging‘s Montagmittag in die Slowakei zum Europacup-Auftakt, am Abend Check-in im Hotel. Dienstagabend Match. Mittwoch Rückkehr nach Zwettl. Freitagmittag ging‘s nach Ungarn, wo in Kazincbarcika das dritte MEVZA-Turnier anstand. Sonntagnacht wieder heim. Montag um halb vier morgens Ankunft in Zwettl. Kurz schlafen, dann Training. „Natürlich ist das fordernd. Für die Burschen und auch für alle anderen im Verein, die sich momentan wirklich voll reinhängen“, sagt Hahn. „Beim Abschlusstraining haben wir die Intensität nicht ganz so hochgehalten.“

„Wir lernen in den großen Spielen sehr viel, machen weniger Fehler, können mit stärkeren Gegnern leichter mithalten.“URW-Manager Werner Hahn

Eben das Training bleibe bei den vielen Spielen und Auswärtsfahrten etwas auf der Strecke, erzählt Hahn. „Wenn man viel unterwegs ist, hat man auch wenig Zeit zum Trainieren. Wir verwalten momentan das alte System, vertrauen auf das, was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben. Das läuft eh gut. Aber Zeit, die neuen Erkenntnisse zu verarbeiten war noch keine. Deshalb warten jetzt schon alle einmal auf eine Trainingspause, um das System updaten zu können.“

Ob es so eine Pause in nächster Zeit gibt, hängt Ausgang des Spiels gegen Myjava am Dienstag ab. Kommen die Nordmänner in den Hauptbewerb des CEV Challenge Cups, dann ist schon für kommende Woche die erste Runde gegen den Schweizer Klub Näfels anberaumt. Kommt das Europacup-Aus, geht’s am Samstag in die Steiermark zum nächsten AVL-Match gegen Weiz, aber dann gäb‘s eine Pause bis 13. Dezember. In Anspruch nehmen will man die freilich nicht, wie Hahn sagt: „Der Europacup hat natürlich Priorität.“