Das Finale des NÖTTV Challenge Cups wurde am Montag in der Zwettler HAK-Halle ausgetragen. Im Hauptbewerb durften sich die erste und die zweite Mannschaft aus Zwettl über den zweiten und dritten Platz freuen. Der Sieg ging an die erste Mannschaft aus Baden, die sich im Finale gegen Zwettl I mit 5:2 durchsetzte. Bei den Zwettlern war Markus Koppensteiner nicht vollfit, ansonsten wäre vielleicht sogar der Sieg möglich gewesen.

Die erste Mannschaft aus Ottenschlag landete im Trostbewerb des Challenge Cups auf Rang eins. Im Halbfinale wurde der TTV Oberes Triestingtal mit 5:3 bezwungen, Patrick Kitzler entschied alle drei Matches für sich. Im Finale konnten die Ottenschlager nochmals mit einem 5:1-Sieg gegen Kottingbrunn brillieren. Kapitän Wolfgang Weidenauer und Jürgen Geyer gewannen jeweils doppelt und fixierten damit den Titel für die Union Ottenschlag.