Beim Abfahrts-Klassiker in Gröden (Italien), in seinem 91. Rennen, hat Max Franz am Samstag seinen ersten Sieg im Ski-Weltcup gefeiert. Damit sorgte der Kärntner für den ersten Abfahrtserfolg der österreichischen Herren seit 651 Tagen. Seinen Teil zum Erfolg hat auch ein echter Waldviertler beigetragen: Der Gutenbrunner Christoph Schwarzl, seit Juni persönlicher Physiotherapeut von Max Franz, war erstmals live bei einem Weltcup-Rennen dabei. „Umso schöner ist es, dass ihm hier gleich sein erster Weltcupsieg gelungen ist.“

Wie schaut seine Tätigkeit konkret aus? Schwarzl: „Ich bin einerseits für die klassische physiotherapeutische Betreuung zuständig – Reha nach seinem Sturz auf der Streif im Jänner mit schwerer Sprunggelenksverletzung, regenerative Massagen, usw. Gemeinsam mit Konditionstrainer Markus Kahr und in Abstimmung mit dem ÖSV bin ich zudem für das körperliche Training – Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, verletzungspräventives Training, Körperbeherrschung – verantwortlich.“

"Max hat enormes technisches Potential"

Warum hat Max Franz (27) erst jetzt den Schritt zum Siegläufer geschafft? „Max hat enormes technisches Potential und sicher die Anlagen, um Weltcup-Sieger zu werden“, sagt Christoph Schwarzl. „Für ihn ist es sehr wichtig, dass er ein harmonisches Umfeld hat. Das haben wir in der Vorbereitung recht gut hinbekommen. In Gröden hat schlussendlich alles zusammen gepasst.“ Auch die Entscheidung, dass Franz im August das Übersee-Training in Chile ausgelassen hat, dafür am körperlichen Basisaufbau gearbeitet hat, sei ein wichtiger Baustein zum Erfolg gewesen. „Jetzt ist er in einer guten Verfassung, hat die alten Verletzungen sehr gut unter Kontrolle. Auch vom Kopf her ist er gereift und fokussierter.“

Weil seine Hauptaufgabe die Betreuung von Max Franz zwischen den Weltcup-Stationen ist, wird Christoph Schwarzl in weiterer Folge nur bei den Rennen in Österreich vor Ort sein.

Was seine eigene, aktive Karriere betrifft, so will sich der Waldviertler auf die sogenannten „Volkslangläufe“ konzentrieren. Sein Hauptziel ist wieder der Vasalauf im März 2017. „Angepeilt wird ein Platz unter den Top 500 bei 16000 Startern.“