Nach mehreren Jahren ohne ausreichenden Schnee konnte der WSV Gutenbrunn am 4. Februar wieder eine Vereinsmeisterschaft im Alpin-Ski-Fahren abhalten.

Bei sonnigem Wetter und auf gut präparierter Piste nahmen am vergangenen Wochenende über vierzig Kinder und Erwachsene an diesem Rennen teil. Nach aufwändigen Vorarbeiten wie Pistenpräparieren und Kurssetzen konnten die Starter den Slalom am Kirchenbergl absolvieren.

Anfänger im Kindesalter und rasante Halbprofis erfreuten die zahlreich erschienenen Zuseher. Die Sieger der jeweiligen Klassen erhielten Urkunden und Pokale.

In der allgemeinen Klasse kürten sich dabei Erwin Schibany und Michaela Schiefer zu den Vereinsmeistern. Die schnellsten Junioren waren David Schnelzer und Valerie Krippl.