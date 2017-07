Im Lager der Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel beginnt sich das Transferkarussell langsam zu drehen. Mit dem tschechischen Meistertrainer Zdenek Smejkal gelang den Verantwortlichen nun ein sensationeller Coup.

Denn Smejkal ist im Waldviertel kein Unbekannter. In seiner Volleyballkarriere war er bereits sieben Jahre sowohl als Spieler als auch als Trainer im Waldviertel tätig, ehe er 2008 seine Trainerkarriere in Tschechien fortsetzte. Mit Kladno und Ostrava konnte Zdenek Smejkal zwei Meistertitel erringen. Von 2014 bis 2016 dirigierte er sehr erfolgreich als Headcoach das tschechische Herrennationalteam – unter anderem auch in der World League.

„Mit „Smejki“ konnten wir uns mit einem absoluten Wunschkandidaten als Trainer einigen. Ich glaube, dass wir mit ihm die gesteckten Ziele langfristig erreichen können. Außerdem gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten fünf Jahren viel Freude mit ihm haben werden“, freut sich Manager Werner Hahn nach der Vertragsunterzeichnung.