„Bis Mitte November muss alles stehen, sonst lasse ich es!“, hatte Stefanie Schwaiger noch vor ein paar Tagen im Gespräch mit der NÖN-Landeszeitung gesagt. Danach ging es offensichtlich schnell: Die Steirerinnen Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig gaben Mitte der Vorwoche bekannt, getrennte Wege zu gehen. Denn Schützenhöfer bildet ab sofort ein neues Duo mit Stefanie Schwaiger. „Durch das Karriereende von Babara Hansel hat sich für mich die Chance ergeben, mit Steffi Schwaiger, der erfolgreichsten und aktuell besten Beachvolleyballerin Österreichs, zu spielen“, begründet Katharina Schützenhöfer ihre Entscheidung. „Für mich als junge Sportlerin ist es eine große Chance, an ihrer Seite zu stehen und von ihrer Erfahrung zu profitieren.“

Nun will sich das Team Schwaiger/Schützenhöfer so gut und schnell wie nur möglich finden, einspielen und abstimmen. Klar ist bislang nur die Rollenverteilung: Stefanie Schwaiger (30) wird wieder an den Block zurückkehren, Katharina Schützenhöfer (23) als Verteidigerin die Bälle ausgraben. Warum sie die richtige Partnerin, erklärt die Großglobnitzerin so: „Weil sie sehr motiviert ist, noch viel Potenzial hat, und im Training ordentlich Gas gibt.“ In welchen Bereichen wird nun vorrangig gearbeitet? Schwaiger: „Die ganze Abstimmung, alle Feinheiten, wir führen derzeit viele intensive Gespräche.“ Zurzeit fungiert Alex Prietzel als Trainer der österreichischen Damenteams – nach einem neuen Headcoach werde noch gesucht, erklärte die Waldviertlerin.

Ihre größten Ziele hat Katharina Schützenhofer schon definiert: „Bei der Heim-WM 2017 in Wien ist uns klarerweise ein gutes Abschneiden wichtig. Langfristig sind die Olympischen Spiele in Tokio 2020 ein Riesenziel.“ Was die weiterhin unsichere Finanzierung ihrer sportlichen Weltreisen betrifft, so hatte Stefanie Schwaiger noch keine konkret Antwort parat: „Ich denke, das wird sich alles weisen...“