Es war die Rückkehr auf die ganz große Tennis-Bühne für den Groß Gerungser Andreas Haider-Maurer. Nach 19 Monaten Turnierpause, die eine langwierige Fersenverletzung erzwungen hatte und drei Challenger-Turnieren stieg er mit seinem „Protected Ranking“ (Platz 50 vor der Verletzungspause) wieder auf die große Tour ein.

Nach dem Erstrunden-Aus im Einzel gegen den Spanier Roberto Bautista Agut (die NÖN berichtete), war Haider-Maurer auch noch im Doppel im Einsatz. An der Seite des Georgiers Nikoloz Basilashvili war aber auch hier in Runde eins Endstation: Das Duo musste sich der Paarung Antonio Šancic (Kroatien)/Hugo Nys (Frankreich) glatt mit 3:6/1:6/2:6 geschlagen geben.

Haider-Maurer zog aber dennoch ein positives Resümee: „Ich habe es richtig genossen, wieder auf der großen Bühne zu stehen. Wimbledon ist ja doch etwas ganz Besonderes.“

Mit seinen Leistungen war er zufrieden: „Ich habe ganz okay gespielt. Was mir noch fehlt, ist, dass ich zum Beispiel bei Break- oder Spielbällen konsequent meine Stärken ausspiele. Hier fehlt mir einfach noch die Match-Routine.“ Die will sich AHM nun in Umag und Hamburg, jeweils auf Sand, holen. Die weitere Turnierplanung ist aktuell noch offen.