Die Aufsteiger zelebrierten ihr erstes Heimspiel in der höchsten Spielklasse Österreichs mit einer mächtigen Volley-Show in der Rieder Messehalle. „Gerflorbelag, Lichtershow, VIP-Bereich, und vieles mehr – was die Rieder geleistet haben, war sensationell. Das war perfekte Werbung für den Volleyballsport“, lobte URW-Manager Werner Hahn.

Eine sportliche Belohnung für die Gastgeber ließen die bärenstarken Nordmänner aber nicht zu. Die ersten beiden Sätze endeten mit glasklaren Erfolgen der Union Raiffeisen Waldviertel – 25:13 und 25:18. Die Rieder zeigten im dritten Durchgang gute taktische Fortschritte, gingen volles Risiko und wurden mit der Führung belohnt (8:6, 16:13). In der Schlussphase machten aber die Waldviertler die wichtigen Punkte – 25:22.

Calabek: „Guter Start war sehr wichtig“

Topscorer Matiss Gabdullins war mit insgesamt 25 Punkten, davon fünf erfolgreiche Blocks und einer Angriffsquote von 61 Prozent, der alles überragende Mann am Netz. Rudinei Boff sammelte diesmal 15 Punkte (5 Blocks/ 40%). Mateusz Jozwik überzeugte einmal mehr mit starken Quoten in den Bereichen Annahme (68%) und Angriff (67%), punktete zehn Mal.

„Das war schon sehr beeindruckend, was die Rieder aufgebaut haben“, bilanzierte Trainer Petr Calabek. „Da war es schon sehr wichtig, dass wir vom Start weg Stärke zeigen – was uns auch gut gelungen ist.“ Mit druckvollem Service und guten Blocks, vor allem gegen den deutschen Diagonalangreifer Thomas Schober, habe man das Geschehen kontrolliert. „Es war eine solide Teamleistung.“ Besonders erfreulich sei zudem gewesen, dass Markus Berger nun endlich fit geworden ist und erstmals eingesetzt werden konnte.

Jetzt fehlt nur noch das Match in Tirol (10.12.) zum Abschluss der Hinrunde – laut Trainer Petr Calabek ist es eine wichtige Standortbestimmung. „Da werden wir erst sehen, wieviel und was uns noch fehlt zu den Spitzenteams.“ Die starken Leistungen und die Weiterentwicklung im Team, dazu der aktuelle Blick auf die Tabelle seien „natürlich sehr schön und gut.

Das alles zeigt, dass wir wirklich gut arbeiten, gut trainieren und ständig besser werden.“ Bis jetzt sei es dem neuformierten Team in der laufenden Meisterschaft immer gelungen, die Favoritenrolle zu erfüllen und unnötige Satz- oder Punkteverluste zu vermeiden. Mit einer Ausnahme: Die 2:3-Niederlage beim ersten Heimspiel in der neuen Stadthalle Zwettl. Calabek: „Da waren wir ziemlich nervös und die Grazer waren besser als in den folgenden Spielen. Aber wir haben viel daraus gelernt, haben vielleicht diesen Kick gebraucht.“

Mittlerweile sei der Fokus schon auf die Playoff-Phase ausgerichtet, erklärt Petr Calabek: „Bis dahin werden wir in allen Bereichen arbeiten, vor allem an der Schnelligkeit beim Angriff und Konstanz am Service.“