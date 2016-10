NÖN: Wie kam es zu ihrer Beförderung zum (interimistischen) Cheftrainer bei der Union Waldviertel?

Petr Calabek: Nach neun Saisonen als Spieler im Waldviertel und einer Knie-Operation Ende Mai war klar, dass ich nicht mehr fit genug bin für die Bundesliga und das nötige Training dafür. Dann kam das Angebot des Vereins, die Position von Zdenek Smejkal für ein Jahr zu übernehmen. Ich habe sehr lange überlegt, weil es für mich eine komplett neue Rolle ist und ich nicht weiß, wie ich damit zurecht komme.

Wie werden Sie diese neue Rolle anlegen? Wie definieren Sie sich selbst als Trainer?

Calabek: Naja, als Spieler kenne ich meine Grenzen und weiß, was ich kann. Aber als Trainer ist alles ein großes Fragezeichen, für mich genauso wie für den Verein. Es ist gar nicht so einfach, Trainer zu sein, daneben noch vollständig zu arbeiten. Darum brauche ich jede mögliche Unterstützung von allen, vom Verein, von den Co-Trainern Mitch Peciakowski und Rudi Boff – ohne die zwei wäre es gar nicht möglich.

Welches Problem haben Sie konkret im Knie? Können Sie gar nicht mehr Volleyball spielen?

Calabek: Die Ärzte haben es als ‚Gelenk-Toilette‘ bezeichnet. Das heißt, mein linkes Knie wurde komplett ausgespült, die Knorpelschäden an der Kniescheibe von innen geglättet, Meniskus ein bisschen abgeschnitten... Mir wurde schon empfohlen, mit dem Profi-Sport aufzuhören. Die Bein-Muskulatur ist noch ganz schwach und instabil, derzeit brauche ich also gar nicht ans Spielen denken.

Wie sieht Ihre Bilanz zur Vorbereitung aus? Hat sich aus dem neuformierten Haufen schon ein richtiges Team formiert?

Calabek: Im ersten Monat haben wir nur Athletik trainiert, in Kooperation mit einem der besten Trainer in der Slowakei. Diese Phase war für die Spieler echt hart, aber notwendig. Die Burschen haben wirklich gut gearbeitet, daher bin ich sehr zufrieden. Seit drei Wochen machen wir jetzt mehr spezifisches Volleyball-Training. Es läuft gut, gemeinsam haben wir schon einige Fortschritte gemacht. Das komplette Team ist heuer deutlich jünger, kann und soll sich sich in allen Bereichen deutlich steigern.

Können Sie einschätzen, wie stark die neue Mannschaft im Vergleich zur alten ist?

Calabek: Nein, das ist für mich schwer zu sagen, weil ich derzeit noch fast alles aus der Spieler-Perspektive sehe. Der Kader ist auf alle Fälle sehr jung und ausgeglichen wie noch nie zuvor im Waldviertel. Alle 12 Spieler sollen regelmäßig zum Einsatz kommen! Rotation und Ausgeglichenheit, das könnten unsere großen Vorteile werden.

Sind Sie ständig in Kontakt mit Zdenek Smejkal? Bekommen Sie Trainingspläne von ihm?

Calabek: Natürlich haben wir alles mit dem Smejky abgesprochen, vor allem in der Vorbereitung. Da wir die gleichen Volleyball-Ansichten haben, war es gar nicht so schwierig, uns zu einigen. Wir werden versuchen, den selben Spielstil wie im letzten Halbjahr umzusetzen.

Wie schaut der normale Wochenplan aus?

Calabek: Ich arbeite jeden Tag von 8 bis 17 Uhr, leite dann immer ab 18 Uhr das Training. Die Vorbereitung dafür muss ich immer untertags schaffen. Die Spieler sind am Montag und Donnerstag Vormittag im Chili Gym, dort trainiert jeder nach eigenen Plänen vom Athletik-Coach. Am Dienstag und Freitag wird vormittags trainiert, diese Einheiten organisieren Mitch und Rudi. Von Dienstag bis Freitag ist abends Haupttraining mit zwei Stunden Volleyball. Nur Mittwoch Vormittag ist frei, sonst wird zweimal pro Tag trainiert.

Wie realistisch ist aus Ihrer Sicht das große Saisonziel des Vereins, Platz drei in der Austrian Volley League? Welche persönlichen Ziele verfolgen Sie?

Calabek: Der dritte Platz ist das logische Ziel, weil wir diese Position in der vorigen Saison erreicht haben und weiterhin halten wollen. Ob es wirklich realistisch ist, wird sich erst nach einigen Liga-Spielen zeigen.

Momentan kennen wir ja weder unsere eigene Spielstärke noch die der anderen Mannschaften. Mein persönliches Ziel ist es, gut mit dem jungen Team zusammen zu arbeiten, sodass eine klare Weiterentwicklung erkennbar ist. Alle – Spieler, Funktionäre und Zuschauer – sollen mit Freude zu uns kommen und zu Freunden werden.

Wie sind Ihre Erwartungen und Wünsche vor dem ersten Spiel am Samstag in Weiz?

Calabek: Die Erwartungen sind sicher groß, denn ein guter Start ist in jeder Liga wichtig! Wir fahren sicher mit der Favoritenrolle hin, aber Weiz ist mit dem Heimvorteil nicht ungefährlich, die darf man nie unterschätzen. Wir müssen uns gut darauf vorbereiten, konstant und selbstbewusst auftreten. In der Vorbereitungen haben wir schon gezeigt, dass wir gute Leistungen abrufen können.