Die Milak Wiener Neustadt war nach dem Fahrsicherheitszentrum Gmünd die nächste Station des NÖ Skirollercups – tags darauf ging‘s in Kirchberg/Wechsel weiter. Für die Nachwuchsläufer Klara und Hannes Hofmann vom SC Nordwald wurden es erfolgreiche Bewerbe. Die beiden Zwettler landeten in beiden Rennen auf dem Stockerl.

Der 1. SVG Hohe Wand am Samstag zum „Skate the Academy – Skirollerbewerb“ in die Milak. Das in zwei Durchgängen gewertete Rennen wurde mit einem Hindernisparcours im Einzelstart begonnen. Im zweiten Durchgang, der als Verfolgungsrennen gestartet wurde, hatten die Athleten je nach Altersklasse bis zu acht Runden in freier Technik am Gelände der Militärakademie zu Laufen. Klara belegte in der Kinderklasse II den zweiten Platz hinter Jule Einhaus vom Veranstalterverein. Auch Hannes lief ein beherztes Rennen und holte Platz drei.

Am Sonntag trafen sich die Langläufer zum dritten Bewerb des Cups in Kirchberg/Wechsel. Auch dieses Rennen wurde in mehreren Durchgängen durchgeführt. Am Beginn stand ein Hindernisparcours. Der Hauptteil des Rennens wurde als Berglauf in freier Technik als Massenstartbewerb gestartet. Die Erwachsenen hatten dabei 10km mit 900hm zu laufen. Die Kinder und Schüler liefen beim Bergauf-Rennen nach 2km ins Ziel. Klara führte dabei sogar zeitweise in der Klasse Kinder II, musste sich jedoch im Ziel ihrer ein Jahr älteren Konkurrentin geschlagen geben. Hannes lief ein taktisch kluges Rennen und konnte sich beim letzten Anstieg etwas absetzen und als dritter der Klasse Schüler I sein Ergebnis vom Vortag bestätigen.