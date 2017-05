Im letzten Saisonmatch ließen die Volleyballerinnen der Sportunion Zwettl die Gastgeberinnen nicht ins Spiel kommen, feierten zunächst einen souveränen 25:15-Erfolg. Der zweite Satz verlief etwas ausgeglichener, dennoch war die Verteidigung der Zwettlerinnen zu stark, sodass die Mädels aus Böheimkirchen oft keine Chance hatten, ihre Angriffe erfolgreich zu verwerten (23:25).

Das zahlreiche Heimpublikum unterstützte aber ihre Mannschaft lautstark, so konnten die Gastgeberinnen im dritten Satz nochmals an Angriffs- und Serviceleistung zulegen. Gleich zu Beginn haderten die Zwettlerinnen mit einer tollen Serviceserie der Gegnerinnen. Der dadurch entstandene Punkterückstand konnte aufgrund einiger Eigenfehler auch nicht mehr aufgeholt werden – 25:20.

Schießwald: „Zu viele Fünf-Satz-Partien“

Das Durchhaltevermögen der SPU-Mädels bei einigen langen Ballwechseln und der tolle Kampfgeist in der Verteidigung machten sich im vierten Satz bezahlt. In der spannenden Schlussphase ließ Außenangreiferin Karin Siegl nichts mehr anbrennen und beendete das Spiel mit einer fulminanten Serviceserie – 19:25. „Böheimkirchen waren stärker als angenommen, aber wir haben eine konstante Leistung gezeigt, ein tolles Spiel abgeliefert“, resümierte Zwettl-Coach Daniel Schießwald. „Generell haben wir in dieser Saison keine ungerechtfertigte Niederlage einstecken müssen, lediglich ein paar Fünf-Satz-Partien zu viel gespielt. Daher sind wir letztlich auf dem fünften Platz gelandet.“

Für eine langjährige Leistungsträgerin war es nicht nur der Saisonabschluss, sondern der Schlusspfiff ihrer aktiven Karriere: Isabella Resch. Bei der Zwettlerin haben sich die Prioritäten im Verlauf dieser Saison verschoben. Zeitliche Engpässe verhindert, dass sie, wie gewohnt, mit vollem Einsatz trainieren bzw. spielen konnte. „Ich möchte aufhören, solange es mir noch so viel Spaß bereitet“, erklärte die langjährige Kapitänin mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Resch kann auf eine langjährige und erfolgreiche Karriere zurückblicken. In der ersten Landesliga war sie in den letzten Jahren unter allen fünf Trainerinnen stets in der Grundsechs, hat sich zuvor mit ihrem Team kontinuierlich nach oben gearbeitet – vom letzten Platz bis zum Meister (2011) in der 2. Landesliga, dann zum Vizemeister in der 1. Landesliga (2015).

Wegen ihrer stets motivierenden Art und ihrem Teamgeist wurde Isabella Resch 2014 zur Kapitänin ernannt – und dieses Amt bis zuletzt gewissenhaft ausgeübt. Die Mädels der Sportunion wollen sich auf diesem Wege für die schöne Zeit bedanken und werden sie sehr vermissen…