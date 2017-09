Toller Erfolg für SC Zwickl Zwettl-Läuferin Conny Krapfenbauer: Sie gewann den Wachau-Marathon der Frauen! Dabei war sie während des Rennens gar nicht mit ihrer Performance zufrieden, verpasste auch ihr angepeiltes Zeit-Ziel mit drei Stunden – eine Zeit von 3:01:18 sollte aber für Platz eins und somit den Landesmeistertitel reichen.

„Ich wollte noch vom Triathlon-Training heraus zum Saisonabschluss einen Marathon laufen –am Ende war‘s aber muskulär ein hartes Unterfangen“, so die Zwettlerin, die durch die Anfeuerungsrufe ihrer Fans und von Freund Andi Kainz motiviert, noch den Sieg nach Krems brachte!

Eine Spitzenposition

Eine Spitzenposition über die Marathon-Distanz erlief auch der Groß Sieghartser Rene Armberger. Es war erst sein dritter Marathon, aber der verlief ziemlich erfolgreich: Armberger finishte als bester Waldviertler an der siebenten Stelle. Zwar ging sich sein Ziel, eine Zeit unter 2:50 Stunden knapp nicht aus, 2:51:01 bedeuteten aber eine persönliche Bestleistung. „Leider hat mir auch das Wetter etwas einen Strich durch die Rechnung gemacht.“

Ebenfalls top präsentierte sich der Georgenberger Jürgen Hable, der am Halbmarathon als 19. bester Waldviertler war. Stark auch Verena Fühwirth aus Kirchberg/Wild: Sie finishte den Halbmarathon als schnellste Waldviertlerin an der 13. Stelle, was in der U20-Wertung den zweiten Platz machte. Außerdem gewann Frühwirth somit auch die Wasser- und Wein-Trophy, die in Kooperation mit dem Kärtner Halbmarathon durchgeführt wurde!