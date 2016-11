Mit demselben Ergebnis wie beim Auftakt zur neuen Saison ist die Union Waldviertel in die Rückrunde gestartet – 3:0-Sieg gegen Weiz. Allerdings sind die Satzergebnisse diesmal wesentlich knapper ausgefallen.

Im ersten Durchgang lief alles wie erwartet: Die Hausherren gingen vom Anpfiff weg in Führung, kontrollierten das Geschehen. Doch dann, nach der Einwechslung des jungen Zuspielers Maciej Madej, holten die gewohnt kampfstarken Steirer einige Zähler auf. Nach dem Rücktausch von Kapitän Michal Peciakowski feierten die Nordmänner einen sicheren 25:23-Erfolg.

Echt spannend war nur der zweite Satz

Im zweiten Set kam der berüchtigte steirische Kampfgeist zur vollen Entfaltung. Auf der anderen Seite hatten die Waldviertler Probleme beim Sideout (Anm.: Aufschlag des Gegners) und am Block – so kamen die Weizer oftmals mit simplen, aber effektiven Angriffen zum Punktgewinn. Doch die Hausherren schafften in der Schlussphase gerade noch die Wende, blieben auch nach einer strittigen Entscheidung des Schiedsgerichts cool, jubelten über den knappen 27:25-Sieg.

Dies war schon der Knackpunkt der Partie. Im dritten Abschnitt fanden die Nordmänner wieder das richtige Timing am Block, während bei den Auswärtigen auch die Volles-Risiko-Strategie nicht auf ging. In Anbetracht der klaren Führung (16:10, 21:12) wurde bei der Union Waldviertel kräftig durchgewechselt. Doch nach der letzten Aufholjagd der Weizer machten die Gastgeber den Sack zu– 25:18.

Danach wurden von den Trainern die Männer des Spiels erkoren: Petr Calabek entschied sich für den Weizer Diagonalangreifer Kemal Imsirovic, sein Gegenüber Sasa Jovanovic für Michal Peciakowski, Aufspieler, Kapitän und Co-Trainer bei der Union Raiffeisen Waldviertel.

Dessen Schlussbilanz: „Wir haben gut angenommen, ordentlich verteidigt, taktisch gut gespielt. Serviert hat die Mannschaft auch gut – wobei wir schon wissen, dass wir noch mehr drauf haben. In der Mitte können wir uns sicher noch verbessern.“ Und: „Wir werden weiterhin versuchen, möglichst vielen Spieler die Chance zu geben, wichtige Erfahrungen zu sammeln – auch im Spiel, nicht nur beim Training.“

„Wille und Energie sind vorhanden“

Wo sieht Co-Trainer Peciakowski die Hauptgründe für die aktuelle Rekord-Siegesserie des neuformierten Waldviertler Teams? „Wir haben mit den jungen Spielern von Anfang an intensiv in den Bereichen Spielverständnis und individuelle Technik gearbeitet. Die körperlichen Voraussetzungen sind vorhanden, genauso wie der Wille und die Energie. Die muss jetzt nur noch in die richtige Richtung fließen, das ist unser Ziel. Das Team entwickelt sich gut, aber manchmal passieren noch Fehler wie bei einer Nachwuchsmannschaft.“