Geprägt durch ihre Eltern verbrachte Mandy viel Zeit am Sportplatz und begann mit acht Jahren beim Nachwuchs in Klein Neusiedl mit dem Fußball spielen. Auf Grund der NÖFV-Regeln musste sie nach der U14 in eine Damenmannschaft wechseln. Sie trainierte auch im Brucker LAZ, spielte kurz in Petronell, bis sie schließlich ihre sportliche Heimat im vorigen Jahr beim SC Moosbrunn gefunden hat. Ihre Lieblingsposition sieht sie im zentralen Mittelfeld in der Offensive.