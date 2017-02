zVg

Seit vielen Saisonen ist Christoph Staud eine wichtige Konstante in der Offense der Gmünder Basketballer. Der 24-Jährige ist bei allen Spielen stets in den vorderen Punkterängen zu finden – scort in jedem Match. Darüber hinaus kratzt er in der ewigen Punkteliste des UBBC Gmünd jetzt schon an den Top 10.