Der 25-Jährige entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Top-Torhüter und hatte mit seinen Paraden maßgeblichen Anteil am größten Erfolg in der Eggenburger Vereinsgeschichte – Platz zwei in der 2. Landesliga West. Im abgelaufenen Herbst kassierte Schölm in 13 Spielen nur sieben Gegentreffer.