Niederösterreichs Sportlerinnen und Sportler leisten Großartiges. Die NÖN erzählt in 28 Lokalausgaben Woche für Woche ihre Geschichten. Die besten Storys haben wir für Sie herausgesucht und fünf Amateursportlerinnen bzw. fünf Amateursportler für Sie nominiert. Wählen Sie daraus Ihre NÖN-Sportler des Jahres.

Die NÖN sucht die „Guten Seelen“

Niederösterreichs Sportfamilie würde ohne die zahlreichen helfenden Hände nicht funktionieren. Durch ihren unermüdlichen Einsatz in vielen Stunden sorgen die „Guten Seelen“ des Sports für einen reibungslosen Ablauf in Sportvereinen oder bei Sportveranstaltungen. Wir geben unseren Leserinnen und Lesern die Chance, diese „Guten Seelen“ des Sports vor den Vorhang zu bitten. Schicken Sie uns Vorschläge und begründen Sie darin, warum es gerade jene Dame oder jener Herr verdient hätte ausgezeichnet zu werden. Unter den Einsendungen per E-Mail (sportlerwahl@noen.at) oder per Post wird eine Fachjury die besten küren.

Die NÖN-Sportlerwahl startet wieder durch. NÖN-Chefredakteur Martin Gebhart, NV-Gebietsleiter Martin Gabler, Sportlandesrätin Petra Bohuslav und NÖN-Sportchef Bernhard Schiesser freuen sich auf zahlreiche Stimmen. | Marschik

Die Gewinner der NÖN-Sportlerwahl werden am 20. April im Landtagssitzungssaal im St. Pöltner Landhaus ausgezeichnet.