Zuspieler, Kapitän, Nachwuchsleiter – „Mitch“ ist längst zur unverzichtbaren Stütze bei der Union Waldviertel geworden. Seinen Verein hat der routinierte Aufspieler bereits zweimal auf Rang drei in der österreichischen Volleyball-Bundesliga geführt. Als besonders umtriebiger Nachwuchstrainer organisiert er Probetrainings in den Volksschulen der Region und ist in der Sportmittelschule Zwettl angestellt. Mit dem Leitspruch: „Volleyball ist cool“ will der gebürtige Pole und leidenschaftliche Waldviertler Volleyball in seiner Wahlheimat zur Sportart Nummer 1 machen.