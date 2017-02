zVg

Bugl landete bei den niederösterreichischen U18-Landesmeisterschaften genauso oft am Stockerl wie in der Nachwuchs-Superliga. International war der Höhepunkt die Teilnahme, mit ca. 60 anderen Jugendlichen für die Sportunion Österreich, an den internationalen Jugendspiele FICEP/FISEC, die im Juli im französischen Beauvais stattfanden. Ihr Talent ist so groß, dass sie es sogar Einzeltrainings mit dem ehemaligen Nationalteamspieler Dominik Habesohn absolviert.