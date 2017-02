Lucas Miedler ist der beste Tennisspieler des Bezirks. Zu Jahresbeginn von Krankheit und Verletzungen zurück geworfen, kam der 20-jährige Tullner am Ende der Saison groß in Form und gewann ein Future in Norwegen und Zypern. Bei den letzten sieben Turnieren in Folge – Miedler bestritt zehn in nur zwölf Wochen - erreichte er zumindest das Halbfinale. Im Doppel gewann der Schützling von Ronnie Leitgeb 2016 zehn Titel, in der Doppel-Weltrangliste kletterte er auf Position 269. Das ATP-Einzel-Ranking wies ihn zum Jahreswechsel auf Platz 452 aus.

Großes Ziel für 2017 ist es, auf Challenger-Ebene Fuß zu fassen.