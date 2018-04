Amstetten

Alexander Trampitsch

Der Haager sorgte 2017 für Furore. Er stellte einen neuen österreichischen Rekord über 100 Meter Freistil auf der Langbahn auf und schwamm beim Kurzbahn-Weltcup in Eindhoven über 100 Meter Freistil auf Rang neun.

Eva Hammelmüller

Verletzungen prägten 2017 das Jahr der Eva Hammelmüller. Trotzdem sicherte sich die Haagerin die Gesamtwertung des Austria-Cups im Vorstieg, zwei zweite Plätze im Vorstieg-Europacup und Platz drei in der Europacup-Gesamtwertung im Vorstieg.

Baden

Robert Holzer

Ebreichsdorfs 1b-Trainer Christopher Maucha holte seinen ehemaligen Mitspieler beim SC Brunn aus der 2. Landesliga im Sommer 2016 in die 1. Klasse. Holzer spielte die meisten Spiele als defensiver Mittelfeldspieler, erzielte aber trotzdem zwölf Tore und war somit maßgeblich am Aufstieg in die Gebietsliga beteiligt. Seine Leistungen verschafften dem 31-Jährigen sogar ein spätes Debüt in der Regionalliga – wo Holzer auch gleich ein Tor erzielte.

Elisabeth Gruber

Sie beendete eine 29 Jahre andauernde Gold-Durststrecke Österreichs bei Bahnengolf-Europameisterschaften und ist auch national absolute Spitze. In der Kategorie Zählwettspiel wurde die Vöslauer Spielerin unangefochten Staatsmeisterin, bei den K.O.-Duellen holte Gruber zudem die Bronzemedaille.

Bruck/Schwechat

Tobias Pitschmann

Tobias Pitschmann zählt trotz seines jungen Alters bereits zu den Fixsternen in der Mannersdorfer Kampfmannschaft (2. Landesliga Ost). Das Eigengewächs ist nach seiner Rückkehr aus Parndorf im Sommer 2015 erst so richtig aufgeblüht und schaffte mit dem ASK den Aufstieg in die 2. Landesliga Ost.

Conny Köpper

Die erfolgreiche Läuferin trat bei der RTL-TV-Show auf, wo sie sich in der Extremsport-Challenge „Wer ist so hart wie Joey Kelly“ mit dem Mitglied der „Kelly-Family“ einen Wettkampf lieferte.

Erlauftal

Jakob Solböck

Ein herausragendes Jahr liegt hinter dem jüngsten Sohn der Wanger Stocksportdynastie. Jakob Solböck krönte sich bei der U16-EM in der Schweiz zum Europameister und doppelten Vize-Europameister. Zahlreiche nationale Stockerlplätze rundeten das erfolgreiche Jahr 2017 ab.

Katharina Götschl

Eine der erfolgreichsten Nachwuchssportlerinnen des Scheibbser Bezirkes. Die junge Oberndorfer Läuferin hängt die Konkurrenz ein ums andere Mal ab. Der Lohn: Der Vize-Landesmeisteritel im Hindernislauf, zwei Vize-Landesmeistertiel im Crosslauf, Sieg in der Teamwertung des U18-Bundesländercups und zahlreiche weitere Stockerlplätze.

Gänserndorf

Bernhard Bruckner

Zehn Marathons in zehn Tagen - dieser Herkulesaufgabe stellte sich der 50-jährige Bernhard Bruckner im Juli bei einem Extremlaufbewerb in Bad Blumau. Am vorletzten Tag der Mammut-Challenge überraschte Bruckner die Organisatoren des Hohenauer Sommerlaufs, als er zum Drüberstreuen die 8,4 Kilometer bei der Station zum Weinviertler Laufcup mitnahm. "Auf die paar Kilometer kam es auch nicht mehr an", lachte er. Zudem war Bruckner im Jahr 2017, wie jedes Jahr seit Beginn, beim Vienna City Marathon am Start und finishte souverän.

Christine Seehofer

Die 22-Jährige gewann 2017 alles, was es zu gewinnen gab. Sie holte bei den Heim-Europameisterschaften in Wien Gold im Einzel, Doppel und Team, verteidigte ihren Staatsmeistertitel souverän und führte auch 2017 die Weltrangliste als Beste an.

Hollabrunn

Florian Schneider

Das Top-Talent des JSC Hollabrunn überzeugte 2017, schaffte es im Rahmen der Österreichischen Skeet-Meisterschaften am Thernberg in Hollabrunn bei den Junioren auf das Podium. Genauso übrigens wie bei den österreichischen Trap-Meisterschaften. Obwohl er vier Wochen zuvor nach einer schweren Knieoperation noch im Rollstuhl trainieren müssen.

Sophie Grabner

Das Nachwuchs-Ass lief 2017 sensationell auf Platz zwei beim österreichischen Frauenlauf und machte einen Sprung in ihrer Entwicklung. Die Belohnung: Sie ging in die USA, genauer an die McNeesey State University, wo Sie ein Sportstipendium erhielt.

Horn

Lukas Hutecek

Der 17-Jährige schaffte beim österreichischen Top-Verein Fivers Margareten den Sprung in den HLA-Kader. Hutecek ist außerdem eine große Stütze im Österreichischen U17-Nationalteam. Bei den „European Open“ in Schweden wurde er außerdem ins All Star-Team gewählt. Zudem wurde Lukas Hutecek vor kurzem mit Österreich Schul-Handball-Weltmeister.

Lena Meinhard

Die Irnfritzerin, die für den USV Dobersberg startet, feiert seit Jahren Erfolge in der Sportakrobatik-Szene. Im abgelaufenen Jahr schaffte sie unter anderem mit Partner Nico Richter die Qualifikation für die Jugend-Europameisterschaft in Polen und landete dort am achten Rang.

Klosterneuburg

Robert Glaser

Der Klosterneuburger ist einer der schnellsten Läufer Niederösterreichs. Ihm gelang beim 20. Wachaumarathon ein besonderes Resultat. Nach seinem Landesmeistertitel von 2016 lief er 2017 als gesamt Dritter auf das Podest. Neben dem dritten Gesamtrang wurde Glaser auch Dritter in der Landesmeisterwertung und holte sich den Sieg in der Klasse M45. Bei den NÖ-Halbmarathon-Meisterschaften holte Glaser im Team die Goldmedaille.

Bettina Bugl

Bettina Bugl ist eine der erfolgreichsten österreichischen Racketlon-Spielerinnen. Bei den Staatsmeisterschaften holte sie sich gleich drei Medaillen, einmal Gold und zweimal Silber konnte sie erringen. Bei der Heim-EM holte Bugl mit dem Team Gold und Silber im Damen-Doppel.

Korneuburg

Matthias Sembera

Der 21-jährige Kickboxer kämpft in den Disziplinen Oriental Boxing und K1 Kickboxen, dass man aus diversen TV- Übertragungen von Eurosport kennt. Er gewann letztes Jahr beim World Cup in Bregenz sensationell Platz eins in diesen Disziplinen in seiner Gewichtsklasse bis 65 Kilogramm. Damit zählt er zu den hoffnungsvollsten Talenten Österreichs.

Bianca Frysak

Hinter der 19-jährigen Kunstturnerin liegt ein Erfolgsjahr: Zum einen holte Sie mit dem Team den Vizestaatsmeistertitel und einmal Bronze im Einzel. Darüber hinaus vertrat Sie Österreich bei den Kunstturn-Europameisterschaften in Rumänien.

Krems

David Fischer

2017 war ein Jahr, in dem David Fischer Geschichte geschrieben hat. Bei der U20-Europameisterschaft in Albanien erkämpfte sich der Rohrendorfer mit neuem österreichischem Rekord die Bronzemedaille. Sein großes Ziel: Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Sarah Fischer

Österreichs stärkste Frau lieferte 2017 ihr bestes Wettkampfjahr ab. Die Schülerin aus Rohrendorf schnappte sich den U17-Weltmeistertitel im Reißen, detto Platz eins bei der Europameisterschaft und Silber bei der U20-EM gegen weitaus routiniertere Konkurrenz.

Lilienfeld

Paul Birbaumer

Der Linedancer aus Wiesenfeld ist mittlerweile 5-facher österreichischer Meister, hat viele verschiedene nationale aber auch internationale Turniersiege errungen und kann, bevor er seinen 18. Geburtstag feiert, bereits auf zwei Vizeweltmeistertitel und seinen ersten Weltmeistertitel stolz sein.

Lena Pressler

Die St. Veiter Hürdensprinterin sicherte sich heuer den Staatsmeistertitel der allgemeinen Damenklasse über die Stadionrunde (400 Meter). Dabei handelt es sich bei dem Top-Talent, das jetzt von Österreichs derzeit schnellster Sprinterin Viola Kleiser trainiert wird, erst um eine U-18-Athletin, die im BORGL St. Pölten die sechste Schulklasse besucht. Ein Highlight für Pressler war 2017 auch die Teilnahme bei den European Youth Olympics (olympische Jugendspiele) im ungarischen Györ, wo sie eines der Aushängeschilder im österreichischen U-16-Team war.

Melk

Oskar Reichenpfader

Mit 13 Jahren misst der Motorsportler bereits 1,91 Meter. Aufgrund seiner Größe hatte er in der kleineren Klasse keine Chance mehr mitzufahren. Das Jahr 2017 beendete Reichenpfader auf dem sechsten Rang im Zwei-Takt-Cup. In dieser Saison geht es in der Klasse 250 ccm 4-Takt weiter.

Adrianna Struzik

Gerade erst einmal zehn Jahre alt ist Adrianna Struzik und weiß jetzt schon, was sie will: „Tennisprofi“. Die junge Aggsbacherin hat bereits zahlreiche österreichische und polnische Meistertitel eingeheimst. Als Vorbild nennt die junge Tennisathletin Caroline Wozniacki.

Mistelbach

Florian Baltram

Für den 20-jährigen Center- bzw. Flügelspieler ging 2017 der Höhenflug weiter. Er etablierte sich weiter in der Kampfmannschaft von Red Bull Salzburg, wurde erstmals ins österreichische Nationalteam einberufen und verpasste nur ganz knapp den Kader für die B-WM im April. Neben der Erste Bank Eishockey Liga zeigte der Wolkersdorfer auch schon in der Champions Hockey League sein Können.

Angelika Artner

Das Neo-Mitglied des LAC Harlekin Mistelbach meldete sich nach ihrer Babypause mit einem Knalleffekt zurück: Sie gewann die Gesamtwertung beim Raiffeisen Weinviertler Laufcup 2017, wurde Triathlon-Landesmeisterin über die olympische Distanz und engagiert sich auch für die Nachwuchsarbeit bei den "Harlekinen".

Mödling

Bastian Kleindienst

Drei Punkte fehlten dem SC Brunn am Gebirge in der letzten Saison für den Titel in der 2. Landesliga Ost. Bastian Kleindienst leistete mit elf Treffern einen wichtigen Beitrag, dass Brunn überhaupt so weit oben stand. Auch heuer ist Brunn wieder im Titelrennen dabei – und Kleindienst ist mit acht Toren im Herbst drauf und dran, seine Trefferquote aus dem Vorjahr zu übertreffen.

Katharina Hefter

Obwohl erst 18 Jahre jung, gehört Katharina Hefter zum absoluten Stammpersonal der Bundesliga-Mannschaft des HC Wiener Neudorf an. Nicht nur das: Auch über eine Einberufung ins Nationalteam durfte sich Hefter schon freuen. So war sie etwa Teil der erfolgreichen Damenmannschaft, die bei der Indoor Hockey-EM den Wiederaufstieg in den A-Pool schaffte.

Neunkirchen

Daniel Ressler

Der Spielmacher des USV Scheiblingkirchen-Warth feierte mit seinem Heimatverein im Sommer den Meistertitel in der 2. Landesliga Ost und trug maßgeblich zum starken Herbst in der 1. Landesliga bei.

Elisabeth Straka

Sie ist nach Alexander Bertschler das Nachwuchstalent des Olympic Bogenclub Gloggnitz. Die allgemeine Klasse der Damen konnte sie schon mehrmals aufmischen.

Purkersdorf

Alexander Schlintner

Der 18-jährige Purkersdorfer vom LZ Ost wurde gleich in seiner allerersten kompletten Europacup-Saison in der Gesamtwertung Sechster.

Nicole Mikulan

Die 16-Jährige zählte im Vorjahr zu den Betsen ihres Jahrgangs (2002) in Österreich und hatte auch schon international beachtliche Erfolge. So erreichte sie beim Kat.2-Turnier in Novi Sad die zweite Runde und zog in Brno ins Viertelfinale ein. In Koprivnica holte sie sich sogar den Sieg und Platz zwei im Doppel. Bei der IC Junior Challenge in Brüssel wurde sie Vierte.

St. Pölten

Jakob Dusek

Der Weltcup winkt! Der Herzogenburger hat sich bei den Crossbewerben im Europacup einen Namen gemacht, steuert auf den Gesamtsieg zu. Im Montafon durfte der Shootingstar schon einmal World-Cup-Luft schnuppern.

Funda Celo

Die Neulengbacherin hat 2017 endgültig den Durchbruch geschafft, ein Topjahr auf die Matte gelegt. Im Katabewerb der U16-Jugendlichen eroberte sie den Vize-Weltmeistertitel, ist mittlerweile in die U18-Kategorie aufgestiegen. Bei der Juniorinnen-EM (U18) in Russland belegte sie heuer Rang fünf.

Tulln

Felix Pauli

Felix Pauli lässt mit seinen 77 Jahren kaum eine Laufveranstaltung aus und hat zudem einen Fixplatz am Podium. 41 Bewerbe bestritt der Senior im vergangenen Jahr und erreichte dabei zwanzig erste, fünfzehn zweite und sechs dritte Plätze in seiner Altersklasse. Außerdem nahm er an vier Laufcups teil und holte dabei Gold und dreimal Silber. Felix Pauli bekam die Senioren-Sportehrung „Master of the Year 2017“ in der Kategorie Hobby verliehen.

Birgitt Schalkhammer-Hufnagl

Birgitt Schalkhammer-Hufnagl hat im Damen-Fußball fast alles gewonnen, was es (in Österreich) zu gewinnen gibt: Vier Mal holte sie mit Österreichs früherem Abo-Meister und -Cupsieger Neulengbach das Double. Seit 2016 spielt sie wieder für ihren Stammverein Langenrohr, wo sie mit sieben Jahren ihre ersten Fußballschuhe zerrissen hat. Als Spielertrainern führte Birgitt Schalkhammer-Hufnagl den SV Langenrohr zum Herbstmeistertitel.

Waidhofen/Thaya

Harald Simon

Der Dauerbrenner, der mittlerweile 50 Lenze am Buckel hat, mischt noch immer voller Tatendrang unter den besten Eisspeedway-Artisten der Welt mit. Zuletzt schaffte der Pfaffenschlager erneut die Qualifikation für die Weltmeisterschaft und steht in der russischen bzw. schwedischen Superliga am Start. Dort wird er serienweise bester „Nicht-Russe“ und ist ohnehin Österreichs Aushängeschild. Dass ihn Verletzungen nicht stoppen können, zeigte der Unverwüstliche stets durch seinen Einsatz.

Viktoria Benesch

Die Verteidigerin aus Thaya, die mit dem DFC Heidenreichstein in der Landesliga aktiv ist, zählt dort zu den großen Mannschaftsstützen und ist natürlich Stammspielerin. Benesch hat dadurch auch großen Anteil, dass Heidenreichstein am vierten Platz – und in Schlagdistanz zur Tabellenspitze – überwinterte.

Wiener Neustadt

Matthäus Hofer

Der Lichtenwörther Segler hat Lust auf Meer und die Weltbühne. Er qualifizierte sich mit dem Candidate Team für den Youth America Cup, die Nachwuchsserie der weltgrößten Regatta. Für das Österreichische Team war im Halbfinale Schluss.

Martina Beisteiner

Die Flagfootball-Spielerin hält für die Vienna Vikings ihre Knochen in der höchsten Spielklasse hin. Mit dem Nationalteam verteidigte die Kirchschlagerin den Titel bei der EM. 2018 soll es mit Team Austria WM-Gold geben.

Zwettl

Michael Wesely

Vom Fußball hat Michael Wesely vor drei Jahren auf Laufsport umgesattelt und dort gleich einen steilen Aufstieg hingelegt. Die Waldviertler Crosslaufserie 2017 beendete er auf Rang vier, lief beim Halbmarathon in Waidhofen auf den siebenten Platz und stand beim Zwettler Stadtlauf auf dem Podest der starken M30-Klasse. Auch hat Wesely bereits einige Marathons bestritten und in Salzburg seinen ersten Ultramarathon absolviert.

Anna Holzmann

Schon in den vergangenen Jahren immer wieder ganz vorne in den Ergebnislisten zu finden, ist Anna Holzmanns Stern im Vorjahr so richtig aufgegangen. An oberster Stelle ihrer langen Erfolgsliste 2017 steht der Landesmeistertitel im Halbmarathon. Dazu gewann die 28-Jährige den Waldviertler Frauenlauf, war auch beim Innsbrucker Nightrun nicht zu biegen und wurde Gesamtzweite beim Waldviertler Laufcup.