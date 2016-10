Fünf Jahre nach dem Bezug der 46 Wohnungen in der Bruno-Kreisky-Straße plant die Genossenschaft Alpenland in unmittelbarer Nähe einen weiteren Wohnbau: Einen Katzensprung weiter westlich, an der Ecke Bruno-Kreisky-Straße und B 1a könnten ab 2019 oder 2020 weitere 130 Wohnungen entstehen. Dieses Großprojekt will Alpenland im Verbund mit Partnern verwirklichen.

„Die Projektierung wird 2018 konkreter sein. Noch überlegen wir viele mögliche Varianten für diesen Bau“, erklärt Elfriede Mörtl. Unklar ist zum jetztigen Zeitpunkt noch, ob die Wohneinheiten vermietet werden, ob es dafür eine Kaufoption gibt oder ob Eigentumswohnungen errichtet werden.

„Die Gesamtentwicklung in der Landeshauptstadt ist zurzeit sehr spannend“, so Mörtl. „Wir nehmen natürlich Rücksicht auf die Nachfrage und werden nun vorerst unsere Ideen weiterentwickeln und erst später präzisieren.“

Wohnungen werden in Etappen gebaut

Die 130 Wohnungen sollen etappenweise umgesetzt werden – ein Grünstreifen bleibt im Westen erhalten. 2018 soll das Projekt eingereicht werden. Für die Ergänzung des bestehenden Wohnhauses an der Bruno-Kreisky-Straße wird der Architekt über einen Wettbewerb ermittelt. Details werden danach ausgearbeitet. „Das wird sicher ein schönes Projekt“, ist Mörtl schon jetzt überzeugt. „Die Nachfrage ist absolut da.“